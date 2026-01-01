Відключення світла восени 2026: чому попит на MacBook Pro зростає перед новим сезоном блекаутів





Чому взимку навантаження на мережу зростає ще більше

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко звертає увагу на просту фізику: кожен градус морозу нижче нуля означає ще приблизно 180 МВт додаткового споживання електроенергії по всій країні. Тобто чим холодніше — тим більше навантаження на й так пошкоджену мережу, а отже і вища ймовірність планових чи екстрених відключень саме в найхолодніші місяці.



Показово, що українці вже реагують на цю перспективу заздалегідь: за даними маркетплейсів, у травні-червні 2026 року продажі портативних зарядних станцій зросли порівняно з аналогічним періодом минулого року. Люди готуються системно — і саме зараз, до початку осіннього сезону, найкращий момент подбати про техніку, яка не залежить від постійного підключення до мережі.



Чому автономність ноутбука — це вже не розкіш, а необхідність

Коли світло вимикають на кілька годин посеред робочого дня, звичайний настільний комп'ютер просто перестає працювати. Багато бюджетних ноутбуків на Windows тримають заряд 3-5 годин у реальних умовах — цього часто не вистачає навіть на одне повне відключення за графіком, не кажучи вже про кілька поспіль. Для людей, які працюють віддалено, навчаються онлайн чи ведуть власний бізнес, це створює цілком реальний ризик втратити продуктивність саме тоді, коли вона найпотрібніша.



Чому саме MacBook Pro — практичне рішення, а не просто модний вибір

MacBook Pro на чипах Apple Silicon (M1, M2, M3 та новіші) вирізняється саме тим показником, який критично важливий під час відключень, — реальною автономністю в годинах, а не в маркетингових обіцянках:



MacBook Pro на M1 Pro та M2 Pro — до 17 годин роботи в режимі браузера та до 21 години відтворення відео;

16-дюймові моделі з батареєю на 99,6 Вт·год здатні пропрацювати повний робочий день і навіть частину наступного без підзарядки;

ефективна архітектура Apple Silicon означає, що ноутбук не "з'їдає" заряд навіть під помірним навантаженням — відкриті вкладки браузера, документи, відеодзвінки не виснажують батарею так швидко, як на типових ноутбуках з процесорами Intel чи AMD.

На практиці це означає: навіть якщо світло вимкнули на 4-6 годин, MacBook Pro, заряджений напередодні, дозволяє спокійно продовжувати роботу, навчання чи спілкування — без пошуку розетки чи повербанка для ноутбука.



Б/у MacBook Pro: та сама автономність за суттєво нижчу ціну

Автономність MacBook Pro не залежить від того, новий пристрій чи вживаний — батарея на чипах M1/M2/M3 навіть після кількох років використання зазвичай зберігає 80-90% початкової ємності за умови нормальної експлуатації. Це означає, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Енергетична ситуація в Україні й надалі залежить від стану інфраструктури, ремонтної кампанії та можливих російських атак. Тому питання автономності техніки залишається актуальним. Директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко зазначає, значна частина генеруючих потужностей була втрачена або пошкоджена та постійні атаки на енергетичну інфраструктуру графіки відключень залишаються частиною повсякденного життя, а реальне покращення можливе лише за умови зменшення обстрілів. Це означає, що восени та взимку 2026 року ризик тривалих блекаутів знову зростає — і разом з ним зростає й практичний попит на техніку, здатну працювати без розетки годинами.Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко звертає увагу на просту фізику: кожен градус морозу нижче нуля означає ще приблизно 180 МВт додаткового споживання електроенергії по всій країні. Тобто чим холодніше — тим більше навантаження на й так пошкоджену мережу, а отже і вища ймовірність планових чи екстрених відключень саме в найхолодніші місяці.Показово, що українці вже реагують на цю перспективу заздалегідь: за даними маркетплейсів, у травні-червні 2026 року продажі портативних зарядних станцій зросли порівняно з аналогічним періодом минулого року. Люди готуються системно — і саме зараз, до початку осіннього сезону, найкращий момент подбати про техніку, яка не залежить від постійного підключення до мережі.Коли світло вимикають на кілька годин посеред робочого дня, звичайний настільний комп'ютер просто перестає працювати. Багато бюджетних ноутбуків на Windows тримають заряд 3-5 годин у реальних умовах — цього часто не вистачає навіть на одне повне відключення за графіком, не кажучи вже про кілька поспіль. Для людей, які працюють віддалено, навчаються онлайн чи ведуть власний бізнес, це створює цілком реальний ризик втратити продуктивність саме тоді, коли вона найпотрібніша.Чому саме MacBook Pro — практичне рішення, а не просто модний вибірMacBook Pro на чипах Apple Silicon (M1, M2, M3 та новіші) вирізняється саме тим показником, який критично важливий під час відключень, — реальною автономністю в годинах, а не в маркетингових обіцянках:На практиці це означає: навіть якщо світло вимкнули на 4-6 годин, MacBook Pro, заряджений напередодні, дозволяє спокійно продовжувати роботу, навчання чи спілкування — без пошуку розетки чи повербанка для ноутбука.Автономність MacBook Pro не залежить від того, новий пристрій чи вживаний — батарея на чипах M1/M2/M3 навіть після кількох років використання зазвичай зберігає 80-90% початкової ємності за умови нормальної експлуатації. Це означає, що б/у MacBook Pro дає практично ту саму практичну перевагу під час

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