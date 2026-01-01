Перший в Україні: на Волині митниця запускає сканер залізничних вагонів
Сьогодні, 19:17
У пункті пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею готуються встановити першу в Україні стаціонарну систему для рентгенівського огляду залізничних вагонів і контейнерів у русі. Обладнання дозволить проводити митний контроль вантажних поїздів без їх зупинки.
Про це повідомляє Державна митна служба.
Скануюче обладнання вже доставили в Україну. Наразі на ділянці тривають будівельні роботи та підготовка інфраструктури, після чого систему мають змонтувати, налаштувати і протестувати.
Під час проходження поїзда комплекс автоматично формуватиме рентгенівські зображення вагонів. Це дасть митникам змогу перевіряти вантажі та виявляти приховані вкладення, зокрема у конструктивних елементах рухомого складу.
Після запуску система працюватиме цілодобово та зможе сканувати поїзди у двох напрямках.
Програмне забезпечення має автоматично визначати вагони для перевірки та виключати зі сканування пасажирські вагони й локомотиви.
У Держмитслужбі пов’язують запуск такого обладнання зі зростанням ролі залізничних перевезень у міжнародній логістиці. Система має дозволити проводити контроль вантажів без додаткової зупинки поїздів на кордоні.
У пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" уже використовуються сканери для автомобільного транспорту: стаціонарний — на в’їзді в Україну та мобільний — на виїзді.
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Про це повідомляє Державна митна служба.
Скануюче обладнання вже доставили в Україну. Наразі на ділянці тривають будівельні роботи та підготовка інфраструктури, після чого систему мають змонтувати, налаштувати і протестувати.
Під час проходження поїзда комплекс автоматично формуватиме рентгенівські зображення вагонів. Це дасть митникам змогу перевіряти вантажі та виявляти приховані вкладення, зокрема у конструктивних елементах рухомого складу.
Після запуску система працюватиме цілодобово та зможе сканувати поїзди у двох напрямках.
Програмне забезпечення має автоматично визначати вагони для перевірки та виключати зі сканування пасажирські вагони й локомотиви.
У Держмитслужбі пов’язують запуск такого обладнання зі зростанням ролі залізничних перевезень у міжнародній логістиці. Система має дозволити проводити контроль вантажів без додаткової зупинки поїздів на кордоні.
У пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" уже використовуються сканери для автомобільного транспорту: стаціонарний — на в’їзді в Україну та мобільний — на виїзді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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