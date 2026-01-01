Перший в Україні: на Волині митниця запускає сканер залізничних вагонів

У пункті пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею готуються встановити першу в Україні стаціонарну систему для рентгенівського огляду залізничних вагонів і контейнерів у русі. Обладнання дозволить проводити митний контроль вантажних поїздів без їх зупинки.Про це повідомляє Державна митна служба.Скануюче обладнання вже доставили в Україну. Наразі на ділянці тривають будівельні роботи та підготовка інфраструктури, після чого систему мають змонтувати, налаштувати і протестувати.Під час проходження поїзда комплекс автоматично формуватиме рентгенівські зображення вагонів. Це дасть митникам змогу перевіряти вантажі та виявляти приховані вкладення, зокрема у конструктивних елементах рухомого складу.Після запуску система працюватиме цілодобово та зможе сканувати поїзди у двох напрямках.Програмне забезпечення має автоматично визначати вагони для перевірки та виключати зі сканування пасажирські вагони й локомотиви.У Держмитслужбі пов’язують запуск такого обладнання зі зростанням ролі залізничних перевезень у міжнародній логістиці. Система має дозволити проводити контроль вантажів без додаткової зупинки поїздів на кордоні.У пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" уже використовуються сканери для автомобільного транспорту: стаціонарний — на в’їзді в Україну та мобільний — на виїзді.