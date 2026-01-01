Яка буде погода в Луцьку та на Волині у неділю, 2 серпня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 2 серпня



Луцьк



Невелика хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ.

Видимість 4-6 км. Вітер вночі південний, вдень північно-західний 3-8 м/с.



Температура вночі 17-19°, вдень 32-34°.



Область



Невелика хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Видимість 4-6 км. Вітер вночі південний, вдень північно-західний 3-8 м/с.



Температура вночі 15-20°, вдень 30-35°.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 2 серпня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Невелика хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ.Видимість 4-6 км. Вітер вночі південний, вдень північно-західний 3-8 м/с.Температура вночі 17-19°, вдень 32-34°.Невелика хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Видимість 4-6 км. Вітер вночі південний, вдень північно-західний 3-8 м/с.Температура вночі 15-20°, вдень 30-35°.

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