Яка буде погода в Луцьку та на Волині у неділю, 2 серпня

Яка буде погода в Луцьку та на Волині у неділю, 2 серпня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 2 серпня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 2 серпня

Луцьк

Невелика хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ.
Видимість 4-6 км. Вітер вночі південний, вдень північно-західний 3-8 м/с.

Температура вночі 17-19°, вдень 32-34°.

Область

Невелика хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Видимість 4-6 км. Вітер вночі південний, вдень північно-західний 3-8 м/с.

Температура вночі 15-20°, вдень 30-35°.


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Теги: погода, прогноз погоди, Волинь, Луцьк
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