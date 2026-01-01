Біля вокзалу у Луцьку продають офісний центр за 33 мільйони гривень





Така інформація вказана в оголошенні на популярному маркетплейсі OLX, передає



До складу нерухомості входять торгові, офісні, складські приміщення, рампа, а також передбачений прямий вихід до залізничної колії.



Триповерхова будівля поділена на кілька функціональних зон. На першому поверсі площею 472 кв. м знаходяться торгові та складські площі, кабінети, рампа для завантаження і внутрішній вантажний ліфт. Другий та третій поверхи відведені під офіси, конференц-зали та відкриті приміщення формату open space.



Територія комплексу огороджена, заасфальтована та розрахована на 50 паркомісць. Окремо на ділянці розташований гаражно-майстерний блок на 121 кв. м, що складається з майстерні та трьох боксів, один із яких обладнаний оглядовою ямою. До об'єкта підведено електроенергію потужністю 50 кВт, функціонують централізовані водопровід та каналізація.



Вартість об'єкта становить 33 465 057,75 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку виставили на продаж або довгострокову оренду торгово-офісний комплекс площею 1 320 кв. м. Об'єкт розташований у привокзальному районі на проспекті Перемоги, поруч із центральним залізничним вокзалом.Така інформація вказана в оголошенні на популярному маркетплейсі OLX, передає ВСН До складу нерухомості входять торгові, офісні, складські приміщення, рампа, а також передбачений прямий вихід до залізничної колії.Триповерхова будівля поділена на кілька функціональних зон. На першому поверсі площею 472 кв. м знаходяться торгові та складські площі, кабінети, рампа для завантаження і внутрішній вантажний ліфт. Другий та третій поверхи відведені під офіси, конференц-зали та відкриті приміщення формату open space.Територія комплексу огороджена, заасфальтована та розрахована на 50 паркомісць. Окремо на ділянці розташований гаражно-майстерний блок на 121 кв. м, що складається з майстерні та трьох боксів, один із яких обладнаний оглядовою ямою. До об'єкта підведено електроенергію потужністю 50 кВт, функціонують централізовані водопровід та каналізація.Вартість об'єкта становить 33 465 057,75 гривень.

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