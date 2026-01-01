Скандальна дипломатка з Волині звільнилась із посади Посла України в Омані

Ольга Селих, яка працювала Послом України в Султанаті Оман, повідомила про своє звільнення.



Про це дипломатка розповіла у соцмережах, передає



«Я завершую свою дипломатичну місію як Надзвичайний і Повноважний Посол України в Султанаті Оман і я хочу залишити ці слова – як свідчення шляху, який я пройшла, і як подяку всім, хто був його частиною.



Озираючись сьогодні на свою дипломатичну місію в Султанаті Оман, я дедалі більше переконуюся, що шлях, який привів мене сюди, був написаний задовго до того, як я вперше побачила цю дивовижну країну. Три роки тому Міністерство закордонних справ України вперше в історії моєї країни оголосило відкритий конкурс на посади послів. Понад тисяча сто сімдесят претендентів вирішили спробувати свої сили. Кожен мав власний досвід, власні знання, власне бачення того, як служити державі. Коли серед них було обрано мене, я не сприйняла це як особисту перемогу. Для мене це стало знаком великої відповідальності і, насамперед, волі Всевишнього. Бо є рішення, які ухвалюють люди. А є рішення, які, здається, народжуються значно вище людської волі і в це дуже важко було повірити не лише мені», – написала вона.



Ольга Селих пригадала, що напередодні призначення їй трапилася фраза, яка тоді здалася красивою східною легендою: «Султанат Оман – це рай на землі».



«Я пам’ятаю, як усміхнулася, читаючи ці слова. Сьогодні, завершуючи свою дипломатичну місію, я можу сказати: іноді правда буває настільки простою, що не потребує жодних прикрас. Султанат Оман справді вражає величчю своїх гір, безмежністю пустелі, кольорами Індійського океану, тишею, яка має особливу силу. Але справжня краса цієї країни живе в її людях, мудрості Його Величності Султана Хайсама бін Таріка, у далекоглядності державної політики, у шляхетності оманського народу, у культурі поваги, стриманості та гідності, яка відчувається в кожній зустрічі, у кожному слові, у кожному рукостисканні», – додала волинянка.



З її слів, багато чого вдалося зробити та домовитись у соціально-економічній, культурній сферах обох країн.



«Я завершую свою місію з розумінням того, що далеко не все вдалося реалізувати. Найбільш складним питанням залишилася організація візиту на найвищому рівні, який планувався на весну 2026 року. Безпекова ситуація в регіоні, зокрема навколо Ормузької протоки, внесла свої корективи. Але дипломатія - це також мистецтво розуміти час. Я не сприймаю перенесення такого візиту як поразку. Навпаки, я переконана, що іноді відповідальна дипломатія полягає саме в тому, щоб не поспішати, коли обставини не дозволяють провести подію на належному рівні. Важливо інше: зацікавленість у подальшому розвитку відносин між Україною та Оманом зберігається. Зберігається готовність до найвищого рівня контактів. І це означає, що те, що ми не змогли завершити сьогодні, може і повинно бути продовжене завтра», – написала Ольга.



Насамкінець дипломатка додала, що Султанат Оман назавжди залишиться для неї країною мудрості, гідності та внутрішньої сили:



«Саме тут я ще раз переконалася, що справжня велич держави полягає у здатності будувати мир, підтримувати діалог і залишати після себе добру спадщину. Я залишаю цю землю з вірою, що насіння довіри, яке ми разом посіяли, проросте у нових проєктах, нових можливостях і нових сторінках великої історії українсько-оманської дружби».



Де надалі працюватиме Ольга Селих наразі невідомо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Любомльчанка, яка працювала Послом України в Султанаті Оман, повідомила про своє звільнення.Про це дипломатка розповіла у соцмережах, передає "Конкурент" «Я завершую свою дипломатичну місію як Надзвичайний і Повноважний Посол України в Султанаті Оман і я хочу залишити ці слова – як свідчення шляху, який я пройшла, і як подяку всім, хто був його частиною.Озираючись сьогодні на свою дипломатичну місію в Султанаті Оман, я дедалі більше переконуюся, що шлях, який привів мене сюди, був написаний задовго до того, як я вперше побачила цю дивовижну країну. Три роки тому Міністерство закордонних справ України вперше в історії моєї країни оголосило відкритий конкурс на посади послів. Понад тисяча сто сімдесят претендентів вирішили спробувати свої сили. Кожен мав власний досвід, власні знання, власне бачення того, як служити державі. Коли серед них було обрано мене, я не сприйняла це як особисту перемогу. Для мене це стало знаком великої відповідальності і, насамперед, волі Всевишнього. Бо є рішення, які ухвалюють люди. А є рішення, які, здається, народжуються значно вище людської волі і в це дуже важко було повірити не лише мені», – написала вона.Ольга Селих пригадала, що напередодні призначення їй трапилася фраза, яка тоді здалася красивою східною легендою: «Султанат Оман – це рай на землі».«Я пам’ятаю, як усміхнулася, читаючи ці слова. Сьогодні, завершуючи свою дипломатичну місію, я можу сказати: іноді правда буває настільки простою, що не потребує жодних прикрас. Султанат Оман справді вражає величчю своїх гір, безмежністю пустелі, кольорами Індійського океану, тишею, яка має особливу силу. Але справжня краса цієї країни живе в її людях, мудрості Його Величності Султана Хайсама бін Таріка, у далекоглядності державної політики, у шляхетності оманського народу, у культурі поваги, стриманості та гідності, яка відчувається в кожній зустрічі, у кожному слові, у кожному рукостисканні», – додала волинянка.З її слів, багато чого вдалося зробити та домовитись у соціально-економічній, культурній сферах обох країн.«Я завершую свою місію з розумінням того, що далеко не все вдалося реалізувати. Найбільш складним питанням залишилася організація візиту на найвищому рівні, який планувався на весну 2026 року. Безпекова ситуація в регіоні, зокрема навколо Ормузької протоки, внесла свої корективи. Але дипломатія - це також мистецтво розуміти час. Я не сприймаю перенесення такого візиту як поразку. Навпаки, я переконана, що іноді відповідальна дипломатія полягає саме в тому, щоб не поспішати, коли обставини не дозволяють провести подію на належному рівні. Важливо інше: зацікавленість у подальшому розвитку відносин між Україною та Оманом зберігається. Зберігається готовність до найвищого рівня контактів. І це означає, що те, що ми не змогли завершити сьогодні, може і повинно бути продовжене завтра», – написала Ольга.Насамкінець дипломатка додала, що Султанат Оман назавжди залишиться для неї країною мудрості, гідності та внутрішньої сили:«Саме тут я ще раз переконалася, що справжня велич держави полягає у здатності будувати мир, підтримувати діалог і залишати після себе добру спадщину. Я залишаю цю землю з вірою, що насіння довіри, яке ми разом посіяли, проросте у нових проєктах, нових можливостях і нових сторінках великої історії українсько-оманської дружби».Де надалі працюватиме Ольга Селих наразі невідомо.

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