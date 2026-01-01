На Волині через спеку обмежили рух для вантажівок: що передбачає заборона

У Волинській області через спеку запровадили тимчасові обмеження руху для великовагового транспорту на автомобільних дорогах державного значення.Про це повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.За інформацією дорожників, температура повітря в регіоні перевищила +28°C, а найближчими днями, за прогнозами синоптиків, спека посилюватиметься.Через високі температури асфальтобетонне покриття нагрівається та розм'якшується, що може призвести до утворення колій і деформацій дорожнього полотна.Обмеження стосуються вантажних автомобілів:- загальною масою понад 24 тонни;- із фактичним навантаженням на вісь понад 7 тонн.Водіям рекомендують перечекати найспекотніший період доби на спеціальних майданчиках для відстою транспортних засобів, розташованих уздовж доріг державного значення та поблизу об'єктів дорожнього сервісу.Контроль за дотриманням сезонних обмежень здійснюють інспектори Державної служби України з безпеки на транспорті спільно з екіпажами патрульної поліції. На автошляхах області проводять габаритно-ваговий контроль, а за порушення встановлених вимог передбачені штрафи.У Службі відновлення та розвитку інфраструктури закликали перевізників і водіїв дотримуватися тимчасових обмежень, щоб запобігти руйнуванню дорожнього покриття.