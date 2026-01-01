Для зменшення викидів: один з найбільших виробників цукру в Україні модернізує завод на Волині

Компанія "Радехівський цукор" проведе модернізацію Гнідавського підрозділу у селі Рованці на Волині, щоб зменшити викиди забруднювальних речовин та встановити нові системи очищення повітря.Про це повідомляє Latifundist.Мета та технічні деталі робітОсновна мета модернізації — зменшення неорганізованих викидів забруднювальних речовин, впорядкування систем очищення повітря та підвищення екологічної безпеки виробництва.Проєкт передбачає такі технічні зміни:- модернізацію вузлів сульфітації води та соку;- встановлення організованої аспіраційної системи жомосушильного відділення;- оновлення інфраструктури зберігання та використання паливно-мастильних матеріалів;- заміну запірної арматури й трубопроводів;- монтаж сучасної системи пиловловлювання та встановлення нового технологічного обладнання.Технічне переоснащення допоможе скоротити неорганізовані викиди, підвищити ефективність очищення повітря, а також покращити умови праці персоналу та рівень промислової безпеки.Зазначена модернізація не передбачає зміни розташування основних технологічних вузлів або розширення існуючих виробничих потужностей підприємства.ТзОВ "Радехівський цукор" - це сучасне та модернізоване підприємство, що спеціалізується на переробці цукрового буряка, виробництві цукру, жому та меласу. Підприємство є одним з найбільших виробників цукру в Україні. З 2010 року товариство входить до міжнародної групи компаній Pfeifer&Langen.Гнідавський завод, який належить товариству, був побудований у 1958 році, а першу продукцію випустив вже на наступний рік. Наразі виробнича потужність заводу складає 6000 тонн/добу переробки цукрового буряка. Підприєство виробляє цукор, м'ясо та гранульований сухий жом.