Для зменшення викидів: один з найбільших виробників цукру в Україні модернізує завод на Волині

Для зменшення викидів: один з найбільших виробників цукру в Україні модернізує завод на Волині
Компанія "Радехівський цукор" проведе модернізацію Гнідавського підрозділу у селі Рованці на Волині, щоб зменшити викиди забруднювальних речовин та встановити нові системи очищення повітря.

Про це повідомляє Latifundist.

Мета та технічні деталі робіт
Основна мета модернізації — зменшення неорганізованих викидів забруднювальних речовин, впорядкування систем очищення повітря та підвищення екологічної безпеки виробництва.

Проєкт передбачає такі технічні зміни:

- модернізацію вузлів сульфітації води та соку;
- встановлення організованої аспіраційної системи жомосушильного відділення;
- оновлення інфраструктури зберігання та використання паливно-мастильних матеріалів;
- заміну запірної арматури й трубопроводів;
- монтаж сучасної системи пиловловлювання та встановлення нового технологічного обладнання.

Наслідки для підприємства та довкілля

Технічне переоснащення допоможе скоротити неорганізовані викиди, підвищити ефективність очищення повітря, а також покращити умови праці персоналу та рівень промислової безпеки.

Зазначена модернізація не передбачає зміни розташування основних технологічних вузлів або розширення існуючих виробничих потужностей підприємства.

Про завод

ТзОВ "Радехівський цукор" - це сучасне та модернізоване підприємство, що спеціалізується на переробці цукрового буряка, виробництві цукру, жому та меласу. Підприємство є одним з найбільших виробників цукру в Україні. З 2010 року товариство входить до міжнародної групи компаній Pfeifer&Langen.

Гнідавський завод, який належить товариству, був побудований у 1958 році, а першу продукцію випустив вже на наступний рік. Наразі виробнича потужність заводу складає 6000 тонн/добу переробки цукрового буряка. Підприєство виробляє цукор, м'ясо та гранульований сухий жом.

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Теги: завод, Волинь
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