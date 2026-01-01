З держпідприємства «Ліси України» стягують сотні тисяч гривень через незаконну вирубку в нацпарку Волині





Про це відомо з рішення Господарського суду Волинської області від 29 червня 2026 року, пише



Прокуратура звернулася до суду з позовом, що держпідприємство «Ліси України» як постійний лісокористувач не забезпечило належну охорону лісу, через що постраждав парк національного значення.



Йдеться про незаконну вирубку двох сосен діаметром 41 та 42 сантиметри, яку виявили у червні 2023 року в Цуманському лісництві філії «Ківерцівське лісове господарство». Дерева росли на території природно-заповідного фонду – у межах Національного природного парку «Цуманська пуща». Загальний обсяг незаконно зрубаної деревини становив близько двох кубів. Розмір завданої шкоди – понад 309 тисяч гривень.



Під час розслідування кримінального провадження особу або осіб, які зрубали дерева, не встановили.



У суді представники ДП «Ліси України» стверджували, що прокуратура не довела протиправної бездіяльності лісокористувача та не пояснила, які саме обов’язки він порушив. Також вказували, що Державна екологічна інспекція не проводила перевірку та не складала відповідного акта.



Втім у суді ці аргументи відхилили й зазначили, що це держпідприємство як постійний лісокористувач зобов’язане забезпечувати охорону та збереження лісів. Також Феміда звернула увагу, що лісівники не надали доказів, що робили все можливе для недопущення незаконної рубки.



Суддя постановив стягнути з ДП «Ліси України» понад 309 тисяч гривень як збитків довкіллю на користь Цуманської селищної ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Господарський суд Волинської області зобов’язав державне підприємство «Ліси України» відшкодувати понад 309 тисяч гривень збитків через незаконну вирубку дерев на території Національного природного парку «Цуманська пуща». Кошти з лісівників стягують за те, що допустили незаконну рубку.Про це відомо з рішення Господарського суду Волинської області від 29 червня 2026 року, пише «Сила правди» Прокуратура звернулася до суду з позовом, що держпідприємство «Ліси України» як постійний лісокористувач не забезпечило належну охорону лісу, через що постраждав парк національного значення.Йдеться про незаконну вирубку двох сосен діаметром 41 та 42 сантиметри, яку виявили у червні 2023 року в Цуманському лісництві філії «Ківерцівське лісове господарство». Дерева росли на території природно-заповідного фонду – у межах Національного природного парку «Цуманська пуща». Загальний обсяг незаконно зрубаної деревини становив близько двох кубів. Розмір завданої шкоди – понад 309 тисяч гривень.Під час розслідування кримінального провадження особу або осіб, які зрубали дерева, не встановили.У суді представники ДП «Ліси України» стверджували, що прокуратура не довела протиправної бездіяльності лісокористувача та не пояснила, які саме обов’язки він порушив. Також вказували, що Державна екологічна інспекція не проводила перевірку та не складала відповідного акта.Втім у суді ці аргументи відхилили й зазначили, що це держпідприємство як постійний лісокористувач зобов’язане забезпечувати охорону та збереження лісів. Також Феміда звернула увагу, що лісівники не надали доказів, що робили все можливе для недопущення незаконної рубки.Суддя постановив стягнути з ДП «Ліси України» понад 309 тисяч гривень як збитків довкіллю на користь Цуманської селищної ради.

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