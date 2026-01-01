Чи будуть магнітні бурі 2 серпня: прогноз
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 2 серпня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.
У неділю, 2 серпня, очікується низька сонячна активність. Цього дня прогнозуються слабкі магнітні збурення з максимальним К-індексом 3, що відповідає зеленому рівню.
Істотних магнітних бур не очікується. Геомагнітна ситуація залишатиметься спокійною, а прогнозовані коливання вважаються несильними.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.
У неділю, 2 серпня, очікується низька сонячна активність. Цього дня прогнозуються слабкі магнітні збурення з максимальним К-індексом 3, що відповідає зеленому рівню.
Істотних магнітних бур не очікується. Геомагнітна ситуація залишатиметься спокійною, а прогнозовані коливання вважаються несильними.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.
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