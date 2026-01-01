Оприлюднили відео страшної смертельної ДТП на Соборності





Відео оприлюднили на сторінці департаменту муніциапльної варти Луцької міської ради.



Водій автомобіля “Audi,” д.н.з. “TF777SI”, рухаючись проспектом Соборності, здійснив проїзд перехрестя на заборонений червоний сигнал світлофора. Також обставини події свідчать про рух автомобіля зі швидкістю, що могла значно перевищувати дозволену. Остаточні обставини та швидкість руху транспортного засобу встановлюватимуть правоохоронці.



У цей момент пішоходи перетинали проїзну частину дороги на дозволений зелений сигнал світлофора. Внаслідок наїзду дитина 14 років отримала травми, несумісні з життям.



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На місці події працювали працівники поліції та відповідні екстрені служби. Обставини події встановлюють правоохоронці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Смертельна дорожньо-транспортна пригода на проспекті Соборності потрапила в об’єктиви камер відеоспостереження системи «Безпечне місто Луцьк».Відео оприлюднили на сторінці департаменту муніциапльної варти Луцької міської ради.Водій автомобіля “Audi,” д.н.з. “TF777SI”,. Також обставини події свідчать про рух автомобіля зі швидкістю, що могла значно перевищувати дозволену. Остаточні обставини та швидкість руху транспортного засобу встановлюватимуть правоохоронці.У цей момент пішоходи перетинали проїзну частину дороги на дозволений зелений сигнал світлофора. Внаслідок наїзду дитина 14 років отримала травми, несумісні з життям.На місці події працювали працівники поліції та відповідні екстрені служби. Обставини події встановлюють правоохоронці.

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