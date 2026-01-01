Скільки в Україні триватиме африканська спека
Сьогодні, 11:05
Україну накрила нова хвиля спеки, яка прийшла з Африки. У нашій країні стовпчики термометрів піднімуться до позначки 38 градусів за Цельсієм, а триватиме спекотна погода до 7 серпня.
Про це повідомив очільник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань, - пише ТСН.
За словами синоптика, найближчими днями у середній та верхній тропосфері (на висоті 8-12 км) над Марокко через Італію до України простягатиметься потужний висотний гребінь Азорського антициклону.
Ця система високого тиску створить «тепловий купол», який притискає сильно розжарене повітря до земної поверхні та підвищує температуру.
Раніше синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що температурний пік розпочнеться вже від цієї неділі, 2 серпня, та утримуватиметься до кінця робочого тижня. За її словами, послаблення спеки, орієнтовно, передбачається від 7 серпня.
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Про це повідомив очільник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань, - пише ТСН.
За словами синоптика, найближчими днями у середній та верхній тропосфері (на висоті 8-12 км) над Марокко через Італію до України простягатиметься потужний висотний гребінь Азорського антициклону.
Ця система високого тиску створить «тепловий купол», який притискає сильно розжарене повітря до земної поверхні та підвищує температуру.
Раніше синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що температурний пік розпочнеться вже від цієї неділі, 2 серпня, та утримуватиметься до кінця робочого тижня. За її словами, послаблення спеки, орієнтовно, передбачається від 7 серпня.
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