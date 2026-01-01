У Луцьку вшанували пам'ять загиблих десантників. ФОТО
Сьогодні, 11:52
В обласному центрі Волині вшанували пам'ять загиблих десантників.
Захід відбувся у неділю, 2 серпня біля пам'ятного знака «Воїнам-десантникам усіх поколінь» на луцькому Меморіалі Вічної Слави.
На заході були присутні десантники-ветерани та військовослужбовці, які захищають Батьківщину від російських окупантів.
Всі присутні помолилися за загиблих воїнів-десантників. Заупокійну службу звершив протоірей Юрій Близнюк.
Також під час заходу військовослужбовець 100-ї бригади - десантник Володимир Ванцевич передав нагороду за постійну підтримку ЗСУ голові ГО " Ветерани десантники Волині" Олегу Коноваленку.
Нагадаємо, що 2 серпня в Україні є офіційним Днем пам'яті загиблих військовослужбовців Десантно-штурмових військ. В цей день по всій країні згадують воїнів-десантників різних поколінь.
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Захід відбувся у неділю, 2 серпня біля пам'ятного знака «Воїнам-десантникам усіх поколінь» на луцькому Меморіалі Вічної Слави.
На заході були присутні десантники-ветерани та військовослужбовці, які захищають Батьківщину від російських окупантів.
Всі присутні помолилися за загиблих воїнів-десантників. Заупокійну службу звершив протоірей Юрій Близнюк.
Також під час заходу військовослужбовець 100-ї бригади - десантник Володимир Ванцевич передав нагороду за постійну підтримку ЗСУ голові ГО " Ветерани десантники Волині" Олегу Коноваленку.
Нагадаємо, що 2 серпня в Україні є офіційним Днем пам'яті загиблих військовослужбовців Десантно-штурмових військ. В цей день по всій країні згадують воїнів-десантників різних поколінь.
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