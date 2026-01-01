Діти воїнів з Луцька поїхали на відпочинок до Німеччини. ФОТО

Діти воїнів з Луцька поїхали на відпочинок до Німеччини. ФОТО
Вперше 18 дітей із Луцької міської територіальної громади віком від 9 до 12 років вирушили на відпочинок до літнього табору в Край Гетфорд, місто Бюнде (Німеччина).

Така поїздка організована в межах проєкту «Канікули від війни», - повідомили у Луцькій міській раді.

Серед учасників — діти, чиї батьки є ветеранами та ветеранками війни, а також діти із сімей загиблих захисників і захисниць України. Вони подорожують організованою групою разом із супроводжуючими безпосередньо з Луцька до міста Бюнде.
Діти воїнів з Луцька поїхали на відпочинок до Німеччини. ФОТО

Побажала дітям гарного, змістовного та безпечного відпочинку перший заступник міського голови Ірина Чебелюк.

«Яскравих вражень, позитивних емоцій та незабутніх канікул! Будьте чемним, усміхненим та радісними», - зазначила вона.
Діти воїнів з Луцька поїхали на відпочинок до Німеччини. ФОТО

До складу групи також увійшли сім’я з міста Ізюм та діти з Камінь-Каширської громади. Їхня участь передбачена вимогами приймаючої сторони, також відбір анкет учасників зідйснювала приймаюча сторона.

Проєкт «Канікули від війни» покликаний створити для дітей безпечний простір, де вони можуть хоча б на деякий час відволіктися від наслідків війни, відпочити, поспілкуватися з однолітками та просто побути дітьми.

Луцька міська рада висловлює щиру вдячність приймаючій стороні за гостинність, турботу про дітей та можливість подарувати їм безпечний і змістовний відпочинок у Німеччині.

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Теги: діти, війна, відпочинок, канікули, Луцьк, Німеччина, Луцька міська рада
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