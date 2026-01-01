Діти воїнів з Луцька поїхали на відпочинок до Німеччини. ФОТО
Сьогодні, 14:48
Вперше 18 дітей із Луцької міської територіальної громади віком від 9 до 12 років вирушили на відпочинок до літнього табору в Край Гетфорд, місто Бюнде (Німеччина).
Така поїздка організована в межах проєкту «Канікули від війни», - повідомили у Луцькій міській раді.
Серед учасників — діти, чиї батьки є ветеранами та ветеранками війни, а також діти із сімей загиблих захисників і захисниць України. Вони подорожують організованою групою разом із супроводжуючими безпосередньо з Луцька до міста Бюнде.
Побажала дітям гарного, змістовного та безпечного відпочинку перший заступник міського голови Ірина Чебелюк.
«Яскравих вражень, позитивних емоцій та незабутніх канікул! Будьте чемним, усміхненим та радісними», - зазначила вона.
До складу групи також увійшли сім’я з міста Ізюм та діти з Камінь-Каширської громади. Їхня участь передбачена вимогами приймаючої сторони, також відбір анкет учасників зідйснювала приймаюча сторона.
Проєкт «Канікули від війни» покликаний створити для дітей безпечний простір, де вони можуть хоча б на деякий час відволіктися від наслідків війни, відпочити, поспілкуватися з однолітками та просто побути дітьми.
Луцька міська рада висловлює щиру вдячність приймаючій стороні за гостинність, турботу про дітей та можливість подарувати їм безпечний і змістовний відпочинок у Німеччині.
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Така поїздка організована в межах проєкту «Канікули від війни», - повідомили у Луцькій міській раді.
Серед учасників — діти, чиї батьки є ветеранами та ветеранками війни, а також діти із сімей загиблих захисників і захисниць України. Вони подорожують організованою групою разом із супроводжуючими безпосередньо з Луцька до міста Бюнде.
Побажала дітям гарного, змістовного та безпечного відпочинку перший заступник міського голови Ірина Чебелюк.
«Яскравих вражень, позитивних емоцій та незабутніх канікул! Будьте чемним, усміхненим та радісними», - зазначила вона.
До складу групи також увійшли сім’я з міста Ізюм та діти з Камінь-Каширської громади. Їхня участь передбачена вимогами приймаючої сторони, також відбір анкет учасників зідйснювала приймаюча сторона.
Проєкт «Канікули від війни» покликаний створити для дітей безпечний простір, де вони можуть хоча б на деякий час відволіктися від наслідків війни, відпочити, поспілкуватися з однолітками та просто побути дітьми.
Луцька міська рада висловлює щиру вдячність приймаючій стороні за гостинність, турботу про дітей та можливість подарувати їм безпечний і змістовний відпочинок у Німеччині.
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