Діти воїнів з Луцька поїхали на відпочинок до Німеччини. ФОТО

Вперше 18 дітей із Луцької міської територіальної громади віком від 9 до 12 років вирушили на відпочинок до літнього табору в Край Гетфорд, місто Бюнде (Німеччина).Така поїздка організована в межах проєкту «Канікули від війни», - повідомили у Луцькій міській раді.Серед учасників — діти, чиї батьки є ветеранами та ветеранками війни, а також діти із сімей загиблих захисників і захисниць України. Вони подорожують організованою групою разом із супроводжуючими безпосередньо з Луцька до міста Бюнде.Побажала дітям гарного, змістовного та безпечного відпочинку перший заступник міського голови«Яскравих вражень, позитивних емоцій та незабутніх канікул! Будьте чемним, усміхненим та радісними», - зазначила вона.До складу групи також увійшли сім’я з міста Ізюм та діти з Камінь-Каширської громади. Їхня участь передбачена вимогами приймаючої сторони, також відбір анкет учасників зідйснювала приймаюча сторона.Проєкт «Канікули від війни» покликаний створити для дітей безпечний простір, де вони можуть хоча б на деякий час відволіктися від наслідків війни, відпочити, поспілкуватися з однолітками та просто побути дітьми.Луцька міська рада висловлює щиру вдячність приймаючій стороні за гостинність, турботу про дітей та можливість подарувати їм безпечний і змістовний відпочинок у Німеччині.