На Сумщині зупинилося серце воїна з Волині Ігоря Пригарського

Війна забрала життя ще одного воїна-захисника з Волині. Серце Героя зупинилося під час виконання бойового завдання на Сумщині.Про це повідомляють у Володимирській міській раді."Серце захисника України – 37-річного солдата Ігоря Пригарського зупинилося під час виконання бойового завдання на Сумщині. Ігор був захисником українського неба та до останнього залишався вірним військовій присязі й Україні", - йдеться у повідомленні.13 серпня Володимирська громада провела в останню дорогуЧин відспівування відбувся у храмі Віри, Надії, Любові. Провести Захисника в останню дорогу прийшли рідні, друзі, побратими та мешканці громади. Від міської влади у прощанні взяв участь перший заступник міського головиУ скорботі залишилися мати, батько та сестра Ігоря. Для них ця втрата стала непоправним болем, а прощання з найдорожчою людиною – важким випробуванням.Поховають Ігоря Пригарського на кладовищі в Устилузі.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна.