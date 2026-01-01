На Сумщині зупинилося серце воїна з Волині Ігоря Пригарського

На Сумщині зупинилося серце воїна з Волині Ігоря Пригарського
Війна забрала життя ще одного воїна-захисника з Волині. Серце Героя зупинилося під час виконання бойового завдання на Сумщині.

Про це повідомляють у Володимирській міській раді.

"Серце захисника України – 37-річного солдата Ігоря Пригарського зупинилося під час виконання бойового завдання на Сумщині. Ігор був захисником українського неба та до останнього залишався вірним військовій присязі й Україні", - йдеться у повідомленні.
На Сумщині зупинилося серце воїна з Волині Ігоря Пригарського

13 серпня Володимирська громада провела в останню дорогу

Чин відспівування відбувся у храмі Віри, Надії, Любові. Провести Захисника в останню дорогу прийшли рідні, друзі, побратими та мешканці громади. Від міської влади у прощанні взяв участь перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук.
На Сумщині зупинилося серце воїна з Волині Ігоря Пригарського
На Сумщині зупинилося серце воїна з Волині Ігоря Пригарського
На Сумщині зупинилося серце воїна з Волині Ігоря Пригарського

У скорботі залишилися мати, батько та сестра Ігоря. Для них ця втрата стала непоправним болем, а прощання з найдорожчою людиною – важким випробуванням.
На Сумщині зупинилося серце воїна з Волині Ігоря Пригарського

Поховають Ігоря Пригарського на кладовищі в Устилузі.
На Сумщині зупинилося серце воїна з Волині Ігоря Пригарського
На Сумщині зупинилося серце воїна з Волині Ігоря Пригарського
На Сумщині зупинилося серце воїна з Волині Ігоря Пригарського
На Сумщині зупинилося серце воїна з Волині Ігоря Пригарського
На Сумщині зупинилося серце воїна з Волині Ігоря Пригарського
На Сумщині зупинилося серце воїна з Волині Ігоря Пригарського
На Сумщині зупинилося серце воїна з Волині Ігоря Пригарського
На Сумщині зупинилося серце воїна з Волині Ігоря Пригарського

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Володимир, Ігор Пригарський, смерть, Сумщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вимагав $30 тисяч хабаря: експосадовцю Луцькради Віталію Стрільчуку призначили штраф
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку вручили понад 30 сертифікатів на житло для ветеранів та сімей загиблих воїнів
Сьогодні, 21:57
На Сумщині зупинилося серце воїна з Волині Ігоря Пригарського
Сьогодні, 21:16
Діти полеглих і зниклих безвісти Героїв з Волині поїхали на відпочинок у Данію. ФОТО
Сьогодні, 20:35
Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на п'ятницю, 14 серпня
Сьогодні, 20:00
Завтра Луцька громада прощатиметься з Героєм Олександром Зінчуком
Сьогодні, 19:04
Медіа
відео
1/8