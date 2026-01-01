На Сумщині зупинилося серце воїна з Волині Ігоря Пригарського
Сьогодні, 21:16
Війна забрала життя ще одного воїна-захисника з Волині. Серце Героя зупинилося під час виконання бойового завдання на Сумщині.
Про це повідомляють у Володимирській міській раді.
"Серце захисника України – 37-річного солдата Ігоря Пригарського зупинилося під час виконання бойового завдання на Сумщині. Ігор був захисником українського неба та до останнього залишався вірним військовій присязі й Україні", - йдеться у повідомленні.
13 серпня Володимирська громада провела в останню дорогу
Чин відспівування відбувся у храмі Віри, Надії, Любові. Провести Захисника в останню дорогу прийшли рідні, друзі, побратими та мешканці громади. Від міської влади у прощанні взяв участь перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук.
У скорботі залишилися мати, батько та сестра Ігоря. Для них ця втрата стала непоправним болем, а прощання з найдорожчою людиною – важким випробуванням.
Поховають Ігоря Пригарського на кладовищі в Устилузі.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Володимирській міській раді.
"Серце захисника України – 37-річного солдата Ігоря Пригарського зупинилося під час виконання бойового завдання на Сумщині. Ігор був захисником українського неба та до останнього залишався вірним військовій присязі й Україні", - йдеться у повідомленні.
13 серпня Володимирська громада провела в останню дорогу
Чин відспівування відбувся у храмі Віри, Надії, Любові. Провести Захисника в останню дорогу прийшли рідні, друзі, побратими та мешканці громади. Від міської влади у прощанні взяв участь перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук.
У скорботі залишилися мати, батько та сестра Ігоря. Для них ця втрата стала непоправним болем, а прощання з найдорожчою людиною – важким випробуванням.
Поховають Ігоря Пригарського на кладовищі в Устилузі.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку вручили понад 30 сертифікатів на житло для ветеранів та сімей загиблих воїнів
Сьогодні, 21:57
На Сумщині зупинилося серце воїна з Волині Ігоря Пригарського
Сьогодні, 21:16
Діти полеглих і зниклих безвісти Героїв з Волині поїхали на відпочинок у Данію. ФОТО
Сьогодні, 20:35