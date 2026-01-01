Завтра Луцька громада прощатиметься з Героєм Олександром Зінчуком

У п’ятницю, 14 серпня, відбудеться прощання з ГероємПро це повідомили у Луцькій міській раді."Зінчук Олександр Дмитрович (25.04.1967 року народження) загинув 6 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Малинівка Синельниківського району Дніпропетровської області.О 10.15 тіло Героя траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до до с. Великий Омеляник вул. Ранкова, 68, далі -– до церкви Святої великомучениці Катерини (Великий Омеляник) де об 11.00 відбудеться чин похорону.Поховають захисника на кладовищі в селі Великий Омеляник.Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.