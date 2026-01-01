Завтра Луцька громада прощатиметься з Героєм Олександром Зінчуком
Сьогодні, 19:04
У п’ятницю, 14 серпня, відбудеться прощання з Героєм Олександром Зінчуком.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"Зінчук Олександр Дмитрович (25.04.1967 року народження) загинув 6 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Малинівка Синельниківського району Дніпропетровської області.
О 10.15 тіло Героя траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до до с. Великий Омеляник вул. Ранкова, 68, далі -– до церкви Святої великомучениці Катерини (Великий Омеляник) де об 11.00 відбудеться чин похорону.
Поховають захисника на кладовищі в селі Великий Омеляник.
Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"Зінчук Олександр Дмитрович (25.04.1967 року народження) загинув 6 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Малинівка Синельниківського району Дніпропетровської області.
О 10.15 тіло Героя траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до до с. Великий Омеляник вул. Ранкова, 68, далі -– до церкви Святої великомучениці Катерини (Великий Омеляник) де об 11.00 відбудеться чин похорону.
Поховають захисника на кладовищі в селі Великий Омеляник.
Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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