Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на п'ятницю, 14 серпня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у п'ятницю, 14 серпня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 14 серпня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 24-26°.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 8-13°, вдень 22-27°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 14 серпня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 24-26°.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 8-13°, вдень 22-27°.
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