Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на п'ятницю, 14 серпня

Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на п'ятницю, 14 серпня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у п'ятницю, 14 серпня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 14 серпня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 24-26°.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 8-13°, вдень 22-27°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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