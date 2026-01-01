На Волині медики швидкої повернули до життя чоловіка, в якого зупинилася серце

Волинські медики швидкої врятували чоловіка, в якого зафіксували клінічну смерть.Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.12 серпня 2026 року о 07:58 ранку на лінію «103» відділу оперативно-диспетчерської служби надійшов виклик із с. Рокині, про те, що у чоловіка сильний біль за грудиною. На виклик швидко виїхала бригада відділу медицини катастроф №6.Під час огляду на ЕКГ чітко прослідковувався гострий коронарний синдром. Раптом стан пацієнта критично погіршився — констатовано клінічну смерть а на моніторі дефібрилятора зафіксували - фібриляцію шлуночків.Медики негайно розпочали реанімаційні заходи та провели дефібриляцію розрядом 150 Дж. Під час наступної оцінки життєвих показників у пацієнта з’явився пульс на сонній артерії та відновилось самостійне дихання.У стабільному стані чоловіка успішно доставили на госпіталізацію до закладу охорони здоров’я для подальшого лікування.