Німеччина не надаватиме тимчасовий захист новоприбулим з України чоловікам призовного віку





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Нові обмеження діють для тих чоловіків, які прибули до країни після 31 липня 2026 року. Саме цього дня Рада ЄС запровадила відповідні зміни. Відтепер європейські країни надають прихисток лише тим, хто повністю виконав свій військовий обов’язок.



Щоб отримати тимчасовий захист, українські чоловіки повинні надати німецьким відомствам документи про законний перетин кордону або офіційне звільнення від служби.



Водночас нововведення не стосуються чоловіків віком від 23 до 60 років, які приїхали до 31 липня і вже отримали статус. Уряд автоматично подовжує їхній захист до березня 2028 року нарівні з іншими українськими біженцями.



Представники міністерства також зазначили, що влада має законне право депортувати українських громадян, якщо вони перебувають у Німеччині нелегально і підпадають під загальні правила видворення іноземців.



Нагадаємо, у червні видання Euractiv писало, що країни ЄС розглядають питання, чи виключати українських чоловіків призовного віку з програми тимчасового захисту біженців у разі її продовження.



За даними Euractiv, під час обговорення продовження схеми виникла пропозиція звузити її сферу застосування, зокрема «виключити чоловіків призовного віку» або людей, які виїхали з України нелегально. Обмеження застосовуватиметься до нових заявників, пише видання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд Німеччини більше не надаватиме тимчасовий захист новоприбулим українським чоловікам віком від 23 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для виїзду та звільнення від військової служби.Про це повідомляє "Громадське" , посилаючись на Deutsche Welle та Міністерство внутрішніх справ Німеччини.Нові обмеження діють для тих чоловіків, які прибули до країни після 31 липня 2026 року. Саме цього дня Рада ЄС запровадила відповідні зміни. Відтепер європейські країни надають прихисток лише тим, хто повністю виконав свій військовий обов’язок.Щоб отримати тимчасовий захист, українські чоловіки повинні надати німецьким відомствам документи про законний перетин кордону або офіційне звільнення від служби.Водночас нововведення не стосуються чоловіків віком від 23 до 60 років, які приїхали до 31 липня і вже отримали статус. Уряд автоматично подовжує їхній захист до березня 2028 року нарівні з іншими українськими біженцями.Представники міністерства також зазначили, що влада має законне право депортувати українських громадян, якщо вони перебувають у Німеччині нелегально і підпадають під загальні правила видворення іноземців.Нагадаємо, у червні видання Euractiv писало, що країни ЄС розглядають питання, чи виключати українських чоловіків призовного віку з програми тимчасового захисту біженців у разі її продовження.За даними Euractiv, під час обговорення продовження схеми виникла пропозиція звузити її сферу застосування, зокрема «виключити чоловіків призовного віку» або людей, які виїхали з України нелегально. Обмеження застосовуватиметься до нових заявників, пише видання.

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