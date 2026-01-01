Урожай-2026: скільки коштує пшениця і чи продаватимуть її волинські фермери. ВІДЕО

На Волині завершується збір ранніх зернових культур. Станом на середину серпня уже завершений збір ячменю та гороху, обмолочено 96% площі пшениці. Цього року в порівнянні з минулим урожайність нижча, нижчі й ціни на купівлю/продаж.Про це розповів директор департаменту агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації Юрій Юрченко, - пише "Суспільне".Фермерна 3,5 тисячі гектарів землі в Олицькій громаді вирощує ярі та озимі культури. Цьогоріч в господарстві засіяли 1200 гектарів озимої пшениці, 250 гектарів озимого ячменю та 800 га ріпаку. Господар розповідає, що через посуху урожай у 2026 нижчий — по зернових недозбір більше ніж 2 тонни з гектару, по ріпаку — від 500 кг до тонни на гектарі.Через проблеми із експортом закупівельні ціни на зернові та олійні культури цього року знизилися, каже Павло Давидюк. Додає, що торік міг продати тонну пшениці 3 класу орієнтовно за 10 тисяч гривень, а зараз ціна впала приблизно до 7 тисяч.«Наші морські порти, на жаль, не працюють, і трейдери відмовляються закуповувати продукцію. І цим самим це провокує те, що ціни дуже сильно опускаються. Ми частину нашого врожаю законтрактували ще до збирання врожаю, цю частину ми продамо за більшою ціною», — говорить фермер.Аби підготуватися до наступної посівної, говорить фермер, потрібні гроші, тому частину цьогорічного урожаю продасть, решту зберігатиме на складах, щоб згодом продати дорожче.«Ми змушені продавати, бо все рівно треба купувати як дизель, так і мінеральні добрива, платити людям, в першу чергу, заробітну плату. Потрібно нам продати близько 10 тонн пшениці, щоб купити одну тонну дизеля», — говрить аграрій.Як зберігають і чи торгують зерном великі сільгосппідприємтсваАграрійіз села Городище Луцького району обробляє 11 тисяч га землі, цього року урожай усіх культур нижчий на 30% від попереднього. Чоловік каже, що цього року у сільсгопідприємтсві урожайність менша, ніж торік — у 2025 році з гектара збирали 90 центнерів пшениці, нині — 60 ц/га.«Минулого року ми продавали пшеницю в межах 10 000 грн за тонну, а зараз хочу купити за 5000. В цьому році на початку ще ніхто не знав, який буде врожай і як, що з експортом буде, то декларували ціни переробники на ріпак по 26 000 за тонну, а сьогодні вже 21 500», — говорить Анатоій Никонюк.Аграрій каже, що на складах підприємства зберігається 18 тисяч тонн пшениці нового урожаю, за потреби частину продадуть.«Не можна так 100% все притримувати: по-перше, треба звільняти місця під інші культури, по-друге, треба заробітну плату платити. Купувати запчастини, купувати пальне, податки платити, помагати війську нашому. І, так що ми мусимо по чуть-чуть продавати, вже яка ціна не є. Інакше виходу нема», — розповідає сільгоспвиробник.Зі слів директора обласного департаменту агропромислового розвитку Юрія Юрченка, наразі в області обмолочено орієнтовно 900 тисяч тонн зернових та зерново-бобових культур.«Площі в нас збільшилися саме по пшениці. Ріпак в нас традиційно понад 40 000 тонн іде. Намолочено ріпаку більше, як 130 000 тонн. Пшениці на сьогодні намолочено під 700 000 тонн», — говоритьЗ його слів, погодні умови дали свій відбиток на врожайності, помітіні дещо нижчі показники, ніж минулого року, але господарства працюють. На сьогодні потужності по зберіганню в області дозволяють повністю зберегти весь урожай, каже директор обласного департаменту агропромислового розвитку«Є проблеми на сьогодні з експортом. Проте як уряд, так і бізнес, шукає шляхи їх вирішення», — каже Юрій Юрченко.І додає, що не зважаючи на посушливі погодні умови, окремі підприємства розпочали посів ріпака під наступний урожай.