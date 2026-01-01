Без походів до ТЦК: роботодавцям дозволили оновлювати дані працівників через "Дію"

Без походів до ТЦК: роботодавцям дозволили оновлювати дані працівників через "Дію"
Підприємства, установи та організації тепер можуть через портал "Дія" повідомляти про прийняття і звільнення військовозобов'язаних працівників, а також передавати зміни їхніх облікових даних.

Про це повідомляє "Економічна правда", посилаючись на пресслужбу Міноборони.

Дублювати подані онлайн повідомлення на папері не потрібно. Раніше роботодавці подавали до ТЦК та СП паперові списки для щорічної звірки. Окремо потрібно було повідомляти про прийняття та звільнення працівників, зміну прізвища або місця проживання.

"Тепер цю інформацію можна передавати онлайн через портал Дія. Якщо роботодавець подає відповідне повідомлення в електронній формі, дублювати його на папері не потрібно", - йдеться у повідомленні.

Для передавання даних керівник підприємства або уповноважена особа має авторизуватися на порталі, заповнити повідомлення та підписати його електронним підписом.

Після перевірки інформацію про прийняття працівника на роботу або звільнення мають оновити в реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг" протягом 72 годин.

Нагадаємо, у березні на порталі "Дія" дозволили бронювати працівників підприємств оборонного сектору навіть за наявності порушень у військовому обліку.

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Теги: Україна, бронювання, ТЦК, Дія
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