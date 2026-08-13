Українські воїни звільнили від окупантів село на Донеччині

Українські воїни звільнили від окупантів село на Донеччині
Морпіхи 505-го батальйону та десантники 79-ї ОДШБр повністю зачистили село Товсте на Донеччині від російських окупантів і підняли над ним український прапор.

Про це повідомляє "Армія Інформ", посилаючись на 505 окремий батальйон морської піхоти.

За даними військових, операція розпочалася 10 червня. Морпіхи діяли спільно з бійцями 2-го десантно-штурмового батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Штурмові групи підтримували розвідувальні та ударні безпілотники, які допомагали виявляти ворожі позиції та коригувати вогонь.

Вже 12 червня спротив окупантів був остаточно зламаний, а населений пункт повністю зачищений.

У 505-му батальйоні наголосили, що повернення українського прапора над Товстим стало результатом злагодженої роботи морпіхів, десантників і операторів БПЛА.

«Підтримуйте Сили оборони України, щоб у кожному окупованому селі та місті знову майорів синьо-жовтий стяг», — звернулися військові.

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Теги: Україна, війна, деокупація, Донеччина
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