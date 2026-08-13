Українські воїни звільнили від окупантів село на Донеччині





Про це повідомляє



За даними військових, операція розпочалася 10 червня. Морпіхи діяли спільно з бійцями 2-го десантно-штурмового батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.



Штурмові групи підтримували розвідувальні та ударні безпілотники, які допомагали виявляти ворожі позиції та коригувати вогонь.



Вже 12 червня спротив окупантів був остаточно зламаний, а населений пункт повністю зачищений.



У 505-му батальйоні наголосили, що повернення українського прапора над Товстим стало результатом злагодженої роботи морпіхів, десантників і операторів БПЛА.



«Підтримуйте Сили оборони України, щоб у кожному окупованому селі та місті знову майорів синьо-жовтий стяг», — звернулися військові.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Морпіхи 505-го батальйону та десантники 79-ї ОДШБр повністю зачистили село Товсте на Донеччині від російських окупантів і підняли над ним український прапор.Про це повідомляє "Армія Інформ" , посилаючись на 505 окремий батальйон морської піхоти.За даними військових, операція розпочалася 10 червня. Морпіхи діяли спільно з бійцями 2-го десантно-штурмового батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.Штурмові групи підтримували розвідувальні та ударні безпілотники, які допомагали виявляти ворожі позиції та коригувати вогонь.Вже 12 червня спротив окупантів був остаточно зламаний, а населений пункт повністю зачищений.У 505-му батальйоні наголосили, що повернення українського прапора над Товстим стало результатом злагодженої роботи морпіхів, десантників і операторів БПЛА.«Підтримуйте Сили оборони України, щоб у кожному окупованому селі та місті знову майорів синьо-жовтий стяг», — звернулися військові.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію