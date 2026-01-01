У Нововолинську піднімають тарифи на воду

тарифу на воду. Вартість послуг із централізованого водопостачання становитиме 38,07 гривні за кубометр, з централізованого водовідведення — 35,32 гривні за кубометр.



Загальна вартість кубометра води зросте на 10,43 гривень, або 16,6% — з 62,96 гривень до 73,39 гривень, пише



Як розповів начальник управління будівництва та інфраструктури Нововолинської міської ради Петро Матрипула, основною причиною коригування тарифу стало зростання витрат підприємства, зокрема на оплату праці.



«Основний чинник, який вплинув на теперішнє підняття тарифу — це збільшення прожиткового мінімуму. Відповідно, збільшили зарплати, збільшилося оподаткування. Паливно-мастильні матеріали дуже піднялися в ціні. Все впливає на тариф. Кредит, який нині сплачує підприємство і який брали на реконструкцію мереж, на це підняття тарифу не вплинув», — зазначив Петро Матрипула.







Що вплинуло на тариф



Як повідомили на офіційному сайті Ккомунального підприємства «Нововолинськводоканал», однією з головних причин зміни тарифу стало збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 3328 гривень та мінімальної заробітної плати до 8647 гривень відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік». У чинному тарифі витрати на заробітну плату розраховувалися з урахуванням прожиткового мінімуму, який діяв у 2023 році, — 2684 гривні.







Заступник директора підприємства Сергій Киричук розповів, що зараз на підприємстві працюють майже 200 людей, котрі обслуговують майже 22 тисячі абонентів. Востаннє, говорить, тариф на централізоване водопостачання та водовідведення у Нововолинську змінювали у січні 2024 року.



Як зміниться сума у платіжках



Жителька Нововолинської громади Ольга Романова розповіла, що у її помешканні зареєстровані двоє людей. За лічильником сім'я використовує орієнтовно 10 кубометрів води на місяць. Зараз за водопостачання та водовідведення вони сплачують приблизно 630 гривень на місяць. Після зміни тарифу ця сума зросте орієнтовно на 100 гривень.







Для домогосподарств, де немає лічильника, оплату нараховують відповідно до встановлених норм споживання. Наприклад, сім'я з чотирьох зареєстрованих у квартирі людей зараз сплачує за водопостачання та водовідведення 1487 гривень на місяць. Після зростання тарифу на 16,6% така сума становитиме 1734 гривні, тобто щомісячна плата збільшиться на 247 гривень.



Рішення про зміну вартості послуг ухвалили на черговому засіданні виконавчого комітету. Новий тариф на централізоване водопостачання та водовідведення у Нововолинську почне діяти з 1 вересня 2026 року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із 1 вересня у Нововолинську та Нововолинській громаді зросте вартість. Вартість послуг із централізованого водопостачання становитиме 38,07 гривні за кубометр, з централізованого водовідведення — 35,32 гривні за кубометр.Загальна вартість кубометра води зросте на 10,43 гривень, або 16,6% — з 62,96 гривень до 73,39 гривень, пише Суспільне Як розповів начальник управління будівництва та інфраструктури Нововолинської міської ради, основною причиною коригування тарифу стало зростання витрат підприємства, зокрема на оплату праці.«Основний чинник, який вплинув на теперішнє підняття тарифу — це збільшення прожиткового мінімуму. Відповідно, збільшили зарплати, збільшилося оподаткування. Паливно-мастильні матеріали дуже піднялися в ціні. Все впливає на тариф. Кредит, який нині сплачує підприємство і який брали на реконструкцію мереж, на це підняття тарифу не вплинув», — зазначив Петро Матрипула.Як повідомили на офіційному сайті Ккомунального підприємства «Нововолинськводоканал», однією з головних причин зміни тарифу стало збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 3328 гривень та мінімальної заробітної плати до 8647 гривень відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік». У чинному тарифі витрати на заробітну плату розраховувалися з урахуванням прожиткового мінімуму, який діяв у 2023 році, — 2684 гривні.Заступник директора підприємстварозповів, що зараз на підприємстві працюють майже 200 людей, котрі обслуговують майже 22 тисячі абонентів. Востаннє, говорить, тариф на централізоване водопостачання та водовідведення у Нововолинську змінювали у січні 2024 року.Жителька Нововолинської громадирозповіла, що у її помешканні зареєстровані двоє людей. За лічильником сім'я використовує орієнтовно 10 кубометрів води на місяць. Зараз за водопостачання та водовідведення вони сплачують приблизно 630 гривень на місяць. Після зміни тарифу ця сума зросте орієнтовно на 100 гривень.Для домогосподарств, де немає лічильника, оплату нараховують відповідно до встановлених норм споживання. Наприклад, сім'я з чотирьох зареєстрованих у квартирі людей зараз сплачує за водопостачання та водовідведення 1487 гривень на місяць. Після зростання тарифу на 16,6% така сума становитиме 1734 гривні, тобто щомісячна плата збільшиться на 247 гривень.Рішення про зміну вартості послуг ухвалили на черговому засіданні виконавчого комітету. Новий тариф на централізоване водопостачання та водовідведення у Нововолинську почне діяти з 1 вересня 2026 року.

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