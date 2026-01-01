У Латвії винищувачі НАТО збили дрон, на який подіяла російська РЕБ
Сьогодні, 09:54
Винищувачі, які патрулювали повітряний простір Латвії, збили невідомий безпілотник, який залетів у країну.
Про це пише LRT, повідомляє Громадське.
У ніч проти 14 серпня Збройні сили Латвії попередили про загрозу в повітряному просторі країни.
Збройні сили повідомили, що дрон, який збили винищувачі НАТО, увійшов у повітряний простір Латвії через дію засобів російської радіоелектронної боротьби. Тож припускають, що цей дрон був українським.
У чотирьох муніципалітетах країни оголосили помаранчевий рівень тривоги. У той час Фінляндія тимчасово обмежила повітряне та морське сполучення у східній частині Фінської затоки.
Оголошення про помаранчевий рівень тривоги закінчилося о 4:50 ранку за місцевим часом.
Уперше в повітряному просторі Латвії збили невідомий безпілотник у червні.
Дрони в країнах Балтії
Країни Балтії посилюють контроль за небом через постійні загрози з боку рф. У регіоні також зафіксували серію інцидентів, коли українські дрони ненавмисно залітали на територію цих держав.
17 травня в полі поблизу литовського села Самане знайшли безпілотник, який зазнав аварії. Влада припускає, що він міг бути українським.
Крім того, у ніч проти 7 травня кілька невідомих безпілотників порушили повітряний простір Латвії. Два дрони впали на території країни, один із них — біля нафтосховища. Безпілотники залетіли до Латвії з території росії, але немає підтверджень, що вони російські. Раніше такі інциденти траплялись, коли українські дрони атакували північні порти рф.
Невдовзі після цього міністр оборони Латвії Андріс Спрудс пішов у відставку.
Тоді міністр закордонних справ України Андрій Сибіга казав, що Україна розглядає можливість направлення груп своїх експертів «для надання допомоги у зміцненні безпеки повітряного простору».
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Про це пише LRT, повідомляє Громадське.
У ніч проти 14 серпня Збройні сили Латвії попередили про загрозу в повітряному просторі країни.
Збройні сили повідомили, що дрон, який збили винищувачі НАТО, увійшов у повітряний простір Латвії через дію засобів російської радіоелектронної боротьби. Тож припускають, що цей дрон був українським.
У чотирьох муніципалітетах країни оголосили помаранчевий рівень тривоги. У той час Фінляндія тимчасово обмежила повітряне та морське сполучення у східній частині Фінської затоки.
Оголошення про помаранчевий рівень тривоги закінчилося о 4:50 ранку за місцевим часом.
Уперше в повітряному просторі Латвії збили невідомий безпілотник у червні.
Дрони в країнах Балтії
Країни Балтії посилюють контроль за небом через постійні загрози з боку рф. У регіоні також зафіксували серію інцидентів, коли українські дрони ненавмисно залітали на територію цих держав.
17 травня в полі поблизу литовського села Самане знайшли безпілотник, який зазнав аварії. Влада припускає, що він міг бути українським.
Крім того, у ніч проти 7 травня кілька невідомих безпілотників порушили повітряний простір Латвії. Два дрони впали на території країни, один із них — біля нафтосховища. Безпілотники залетіли до Латвії з території росії, але немає підтверджень, що вони російські. Раніше такі інциденти траплялись, коли українські дрони атакували північні порти рф.
Невдовзі після цього міністр оборони Латвії Андріс Спрудс пішов у відставку.
Тоді міністр закордонних справ України Андрій Сибіга казав, що Україна розглядає можливість направлення груп своїх експертів «для надання допомоги у зміцненні безпеки повітряного простору».
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