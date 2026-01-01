У Латвії винищувачі НАТО збили дрон, на який подіяла російська РЕБ





Про це пише LRT, повідомляє



У ніч проти 14 серпня Збройні сили Латвії попередили про загрозу в повітряному просторі країни.



Збройні сили повідомили, що дрон, який збили винищувачі НАТО, увійшов у повітряний простір Латвії через дію засобів російської радіоелектронної боротьби. Тож припускають, що цей дрон був українським.



У чотирьох муніципалітетах країни оголосили помаранчевий рівень тривоги. У той час Фінляндія тимчасово обмежила повітряне та морське сполучення у східній частині Фінської затоки.



Оголошення про помаранчевий рівень тривоги закінчилося о 4:50 ранку за місцевим часом.



Уперше в повітряному просторі Латвії збили невідомий безпілотник у червні.



Дрони в країнах Балтії



Країни Балтії посилюють контроль за небом через постійні загрози з боку рф. У регіоні також зафіксували серію інцидентів, коли українські дрони ненавмисно залітали на територію цих держав.



17 травня в полі поблизу литовського села Самане знайшли безпілотник, який зазнав аварії. Влада припускає, що він міг бути українським.



Крім того, у ніч проти 7 травня кілька невідомих безпілотників порушили повітряний простір Латвії. Два дрони впали на території країни, один із них — біля нафтосховища. Безпілотники залетіли до Латвії з території росії, але немає підтверджень, що вони російські. Раніше такі інциденти траплялись, коли українські дрони атакували північні порти рф.



Невдовзі після цього міністр оборони Латвії Андріс Спрудс пішов у відставку.



Тоді міністр закордонних справ України Андрій Сибіга казав, що Україна розглядає можливість направлення груп своїх експертів «для надання допомоги у зміцненні безпеки повітряного простору».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Винищувачі, які патрулювали повітряний простір Латвії, збили невідомий безпілотник, який залетів у країну.Про це пише LRT, повідомляє Громадське У ніч проти 14 серпня Збройні сили Латвії попередили про загрозу в повітряному просторі країни.Збройні сили повідомили, що дрон, який збили винищувачі НАТО, увійшов у повітряний простір Латвії через дію засобів російської радіоелектронної боротьби. Тож припускають, що цей дрон був українським.У чотирьох муніципалітетах країни оголосили помаранчевий рівень тривоги. У той час Фінляндія тимчасово обмежила повітряне та морське сполучення у східній частині Фінської затоки.Оголошення про помаранчевий рівень тривоги закінчилося о 4:50 ранку за місцевим часом.Уперше в повітряному просторі Латвії збили невідомий безпілотник у червні.Країни Балтії посилюють контроль за небом через постійні загрози з боку рф. У регіоні також зафіксували серію інцидентів, коли українські дрони ненавмисно залітали на територію цих держав.17 травня в полі поблизу литовського села Самане знайшли безпілотник, який зазнав аварії. Влада припускає, що він міг бути українським.Крім того, у ніч проти 7 травня кілька невідомих безпілотників порушили повітряний простір Латвії. Два дрони впали на території країни, один із них — біля нафтосховища. Безпілотники залетіли до Латвії з території росії, але немає підтверджень, що вони російські. Раніше такі інциденти траплялись, коли українські дрони атакували північні порти рф.Невдовзі після цього міністр оборони Латвії Андріс Спрудс пішов у відставку.Тоді міністр закордонних справ України Андрій Сибіга казав, що Україна розглядає можливість направлення груп своїх експертів «для надання допомоги у зміцненні безпеки повітряного простору».

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