У Луцьку сталася пожежа на приватному підприємстві: що відомо

У Луцьку сталася пожежа на приватному підприємстві: що відомо
Сьогодні о 08:48 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу приватного підприємства на вулиці Іови Кондзелевича в Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

До місця події направлено декілька підрозділів рятувальників.

На гасіння вогню подано декілька водяних стволів, вжито заходів для недопущення поширення вогню на сусідні будівлі та транспортні засоби, що були на території.

О 09:16 пожежу ліквідували.

Під час пожежі одна людина отримала опіки, чоловіка госпіталізували медики каретою швидкої.

Рятувальники працювали в спеціальних захисних апаратах на стисненому повітрі через сильне задимлення та високу температуру.

Причина пожежі встановлюється.

Інформація уточнюється і буде доповнена.
У Луцьку сталася пожежа на приватному підприємстві: що відомо
У Луцьку сталася пожежа на приватному підприємстві: що відомо
У Луцьку сталася пожежа на приватному підприємстві: що відомо
У Луцьку сталася пожежа на приватному підприємстві: що відомо
У Луцьку сталася пожежа на приватному підприємстві: що відомо
У Луцьку сталася пожежа на приватному підприємстві: що відомо

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Теги: пожежа, Волинь, Луцьк
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