На Волині в аварії травмувалися двоє неповнолітніх водіїв

На Волині поліцейські встановлюють обставини двох ДТП з неповнолітніми.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Аварії стались 13 серпня, в Луцькому районі.Близько 13 години, в Колках, водій Mercedes-Benz, повертаючи, зіткнувся з мотоциклом. За його кермом перебував місцевий мешканець, 2010 року народження. Хлопець отримав переломи, садна і був госпіталізований.А близько 17 години, в Башликах, керманич мотоцикла Lifan, 2010 року народження, з Луцького району, не впорався з керуванням і впав. Внаслідок цього отримав струс, забої й інші травми та був доставлений до медзакладу.На місцях ДТП працювали слідчо-оперативні групи поліції. Відомості внесені в ЄРДР за ч.1 ст. 286 КК України.