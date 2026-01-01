На Волині в аварії травмувалися двоє неповнолітніх водіїв
Сьогодні, 10:34
На Волині поліцейські встановлюють обставини двох ДТП з неповнолітніми.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аварії стались 13 серпня, в Луцькому районі.
Близько 13 години, в Колках, водій Mercedes-Benz, повертаючи, зіткнувся з мотоциклом. За його кермом перебував місцевий мешканець, 2010 року народження. Хлопець отримав переломи, садна і був госпіталізований.
А близько 17 години, в Башликах, керманич мотоцикла Lifan, 2010 року народження, з Луцького району, не впорався з керуванням і впав. Внаслідок цього отримав струс, забої й інші травми та був доставлений до медзакладу.
На місцях ДТП працювали слідчо-оперативні групи поліції. Відомості внесені в ЄРДР за ч.1 ст. 286 КК України.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аварії стались 13 серпня, в Луцькому районі.
Близько 13 години, в Колках, водій Mercedes-Benz, повертаючи, зіткнувся з мотоциклом. За його кермом перебував місцевий мешканець, 2010 року народження. Хлопець отримав переломи, садна і був госпіталізований.
А близько 17 години, в Башликах, керманич мотоцикла Lifan, 2010 року народження, з Луцького району, не впорався з керуванням і впав. Внаслідок цього отримав струс, забої й інші травми та був доставлений до медзакладу.
На місцях ДТП працювали слідчо-оперативні групи поліції. Відомості внесені в ЄРДР за ч.1 ст. 286 КК України.
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