У Луцьку з 18 червня зросте тариф на воду: скільки доведеться платити

Керівник КП «Луцькводоканал»та секретар Луцької міської радиінформували громадськість про новий тариф на водопостачання і водовідведення. Попередньо зазначили, йдеться не про підвищення, а про встановлення економічно обґрунтованої ціни, яка з політичної волі не переглядалася протягом останніх п'яти років.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Станом на зараз тариф на воду в Луцьку – чи не найнижчий серед усіх громад Волинської області, адже був затверджений ще у 2021 році. Серед причин, які спровокували нове ціноутворення, дорожчання електроенергії, пального, комплексних аварійних робіт на мережах.Крім того, за словами директора КП «Луцькводоканал» Віктора Гуменюка, якщо б ситуацію з тарифом залишити незмінною, все більше «просідав» би місцевий бюджет. Адже щоб забезпечувати безперебійну діяльність комунпідприємства, місто його систематично дофінансовувало. Тим самим, забираючи гроші з потреб Сил оборони України, медицини, культури, економічних проектів. Орієнтовна сума такого дофінансування — майже 500 мільйонів гривень.Зі свого боку ситуацію прокоментувала секретар Луцької міської ради Катерина Шкльода. Вона наголосила, що впродовж останніх років тариф на воду залишався «замороженим», тому споживачі не сплачували повної вартості послуги. Такий підхід був вигіднішим насамперед тим, хто використовує значні обсяги води: наповнює басейни, поливає газони чи загалом не надто ощадливо ставиться до ресурсу. Фактично частину цих витрат компенсувало місто. Однак за нинішніх фінансових умов і стану водопровідних мереж продовжувати таку практику дедалі складніше. Тому споживачі, які використовують, наприклад, 40 м³ води, мають самостійно оплачувати її фактичну вартість.А ось інші цифри. Середнє місячне споживання ощадного лучанина сягає 2,6 м³ води. І якщо зараз він платить 72,5 грн, то за оновленим тарифом буде сплачувати за послуги 190,5 грн. Різниця – 118 грн. А 25% мешканців громади взагалі споживають близько 1 м³ води на місяць. Здебільшого, це малозабезпечені верстви населення — пенсіонери. Для них різниця в тарифі буде несуттєва, бо переважно ці люди користуються пільгами від держави. Якщо домогосподарству вже призначено житлову субсидію, то після зміни тарифу пенсійний фонд України автоматично перерахує її розмір.«По суті ми не піднімаємо тариф, а збалансовуємо його. Подумайте самі: за офіційними даними, з 2021 року при незмінному тарифі на водопостачання і водовідведення середня пенсія та середня зарплата в Україні пішли вгору. Пенсія з 3991 стала 7236 гривень, а середня зарплата – з 12 994 стала 23 670 грн. То чому тариф має залишатися незмінним?», - резюмував на зустрічі з громадськістю очільник «Луцькводоканалу» Віктор Гуменюк.Після того, як питання тарифу на послуги водопостачання та водовідведення буде розглянуто на засіданні виконкому і за нього проголосують, рішення набуде чинності. Орієнтовно, це станеться 18-го червня. Відтоді тариф становитиме 67,42 грн. за 1 м³, що на 39 грн. більше за попередній: на водопостачання – 29,86 грн за 1 м³ замість 12,20 грн, на водовідведення – 37,56 грн за 1 м³ замість 16,21 грн.У структуру тарифу водопостачання та водовідведення буде закладено вартість палива, електроенергії, реагентів, обслуговування і ремонт мереж, заробітну плату працівників комунпідприємства, податків, експлуатацію спецобладнання, витрати на модернізацію тощо.