Біля Луцька відкрили лавандове поле

Біля Луцька відкрили лавандове поле
Поблизу Луцька у селі Лище запрацювала нова сезонна локація «Лавандовий захід». На території приймають відвідувачів у тестовому режимі.

Локація працює за попереднім записом. Гостей просять заздалегідь планувати візит, розповіла у коментарі misto.media засновниця проєкту Катерина Зайчук.

«Ми вже відкриті, але поки в тестовому режимі. Працюємо за попереднім записом, бо це нова локація і ми самі всім займаємось», — каже вона.

З її слів, пік цвітіння лаванди триватиме орієнтовно ще 2—3 тижні, залежно від погоди.

Поле займає частину ділянки площею близько 6 соток, де висадили приблизно 600 кущів лаванди. Локація розташована на підвищенні, звідки відкривається панорама на околиці села.

У планах організатори планують облаштувати поруч відпочинкову зелену зону.

Відвідувачі можуть:

гуляти полем (з 05:00 ранку, у години golden hours, до 21:30);

влаштовувати фотосесії та пікніки;

брати участь у майстеркласах.

Також після цвітіння квітів на місці можна буде придбати свіжозрізані букети лаванди.

Вхід на територію платний — від 150 гривень для дорослих. Для військових передбачені пільги.

Дістатися до локації можна трасою у напрямку Дубна з поворотом на Лище. Детальний маршрут і запис — на сторінці проєкту у соцмережах.

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Теги: Волинь, лавандове поле
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