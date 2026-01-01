Біля Луцька відкрили лавандове поле





Локація працює за попереднім записом. Гостей просять заздалегідь планувати візит, розповіла у коментарі Катерина Зайчук.



«Ми вже відкриті, але поки в тестовому режимі. Працюємо за попереднім записом, бо це нова локація і ми самі всім займаємось», — каже вона.



З її слів, пік цвітіння лаванди триватиме орієнтовно ще 2—3 тижні, залежно від погоди.



Поле займає частину ділянки площею близько 6 соток, де висадили приблизно 600 кущів лаванди. Локація розташована на підвищенні, звідки відкривається панорама на околиці села.



У планах організатори планують облаштувати поруч відпочинкову зелену зону.



Відвідувачі можуть:



гуляти полем (з 05:00 ранку, у години golden hours, до 21:30);



влаштовувати фотосесії та пікніки;



брати участь у майстеркласах.



Також після цвітіння квітів на місці можна буде придбати свіжозрізані букети лаванди.



Вхід на територію платний — від 150 гривень для дорослих. Для військових передбачені пільги.



Дістатися до локації можна трасою у напрямку Дубна з поворотом на Лище. Детальний маршрут і запис — на

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поблизу Луцька у селі Лище запрацювала нова сезонна локація «Лавандовий захід». На території приймають відвідувачів у тестовому режимі.Локація працює за попереднім записом. Гостей просять заздалегідь планувати візит, розповіла у коментарі misto.media засновниця проєкту«Ми вже відкриті, але поки в тестовому режимі. Працюємо за попереднім записом, бо це нова локація і ми самі всім займаємось», — каже вона.З її слів, пік цвітіння лаванди триватиме орієнтовно ще 2—3 тижні, залежно від погоди.Поле займає частину ділянки площею близько 6 соток, де висадили приблизно 600 кущів лаванди. Локація розташована на підвищенні, звідки відкривається панорама на околиці села.У планах організатори планують облаштувати поруч відпочинкову зелену зону.Відвідувачі можуть:гуляти полем (з 05:00 ранку, у години golden hours, до 21:30);влаштовувати фотосесії та пікніки;брати участь у майстеркласах.Також після цвітіння квітів на місці можна буде придбати свіжозрізані букети лаванди.Вхід на територію платний — від 150 гривень для дорослих. Для військових передбачені пільги.Дістатися до локації можна трасою у напрямку Дубна з поворотом на Лище. Детальний маршрут і запис — на сторінці проєкту у соцмережах.

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