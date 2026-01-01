Біля Луцька відкрили лавандове поле
Сьогодні, 11:42
Поблизу Луцька у селі Лище запрацювала нова сезонна локація «Лавандовий захід». На території приймають відвідувачів у тестовому режимі.
Локація працює за попереднім записом. Гостей просять заздалегідь планувати візит, розповіла у коментарі misto.media засновниця проєкту Катерина Зайчук.
«Ми вже відкриті, але поки в тестовому режимі. Працюємо за попереднім записом, бо це нова локація і ми самі всім займаємось», — каже вона.
З її слів, пік цвітіння лаванди триватиме орієнтовно ще 2—3 тижні, залежно від погоди.
Поле займає частину ділянки площею близько 6 соток, де висадили приблизно 600 кущів лаванди. Локація розташована на підвищенні, звідки відкривається панорама на околиці села.
У планах організатори планують облаштувати поруч відпочинкову зелену зону.
Відвідувачі можуть:
гуляти полем (з 05:00 ранку, у години golden hours, до 21:30);
влаштовувати фотосесії та пікніки;
брати участь у майстеркласах.
Також після цвітіння квітів на місці можна буде придбати свіжозрізані букети лаванди.
Вхід на територію платний — від 150 гривень для дорослих. Для військових передбачені пільги.
Дістатися до локації можна трасою у напрямку Дубна з поворотом на Лище. Детальний маршрут і запис — на сторінці проєкту у соцмережах.
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Локація працює за попереднім записом. Гостей просять заздалегідь планувати візит, розповіла у коментарі misto.media засновниця проєкту Катерина Зайчук.
«Ми вже відкриті, але поки в тестовому режимі. Працюємо за попереднім записом, бо це нова локація і ми самі всім займаємось», — каже вона.
З її слів, пік цвітіння лаванди триватиме орієнтовно ще 2—3 тижні, залежно від погоди.
Поле займає частину ділянки площею близько 6 соток, де висадили приблизно 600 кущів лаванди. Локація розташована на підвищенні, звідки відкривається панорама на околиці села.
У планах організатори планують облаштувати поруч відпочинкову зелену зону.
Відвідувачі можуть:
гуляти полем (з 05:00 ранку, у години golden hours, до 21:30);
влаштовувати фотосесії та пікніки;
брати участь у майстеркласах.
Також після цвітіння квітів на місці можна буде придбати свіжозрізані букети лаванди.
Вхід на територію платний — від 150 гривень для дорослих. Для військових передбачені пільги.
Дістатися до локації можна трасою у напрямку Дубна з поворотом на Лище. Детальний маршрут і запис — на сторінці проєкту у соцмережах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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