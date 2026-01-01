На Волині горіла літня кухня

16 червня трапилася пожежа в літній кухні у приватному помешканні в місті Нововолинську — рятувальники ліквідували лихо за 16 хвилин та не допустили поширення полум'я на будинок.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Причиною пожежі став недолік конструкції димаря.Ще одну пожежу господарської будівлі того ж дня ліквідували рятувальники у селі Гірники Ратнівської громади. За попередніми даними, займання виникло через коротке замикання електромережі.Рятувальники закликають громадян регулярно перевіряти справність димарів та електромережі. Адже вогонь не завжди починається з великої біди — інколи її причиною стає одна невелика несправність.