На Волині горіла літня кухня

На Волині горіла літня кухня
16 червня трапилася пожежа в літній кухні у приватному помешканні в місті Нововолинську — рятувальники ліквідували лихо за 16 хвилин та не допустили поширення полум'я на будинок.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Причиною пожежі став недолік конструкції димаря.

Ще одну пожежу господарської будівлі того ж дня ліквідували рятувальники у селі Гірники Ратнівської громади. За попередніми даними, займання виникло через коротке замикання електромережі.

Рятувальники закликають громадян регулярно перевіряти справність димарів та електромережі. Адже вогонь не завжди починається з великої біди — інколи її причиною стає одна невелика несправність.
На Волині горіла літня кухня

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Теги: пожежа, Волинь
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