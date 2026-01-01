Лучанка заробила понад 1 млн грн на OnlyFans і тепер має сплатити 223 тисячі податків

Волинський окружний адміністративний суд відмовив лучанціу скасуванні податкових нарахувань за доходи, отримані від створення контенту на платформі OnlyFans. Тепер жінка має сплатити до бюджету близько 223 тисяч гривень податків та штрафів.Про це йдеться у рішенні Волинського окружного адміністративного суду у справі №140/15919/25.Як встановив суд, Державна податкова служба України отримала від компетентних органів Великої Британії інформацію про виплати компанії Fenix International Ltd, яка є оператором платформи OnlyFans, на користь українських авторів контенту.Згідно з наданими даними, у 2022 році Олександра Т.За курсом Національного банку України на той час це становило понад 1,039 мільйона гривень.Під час розгляду справи позивачка заперечувала факт отримання коштів та створення контенту на платформі. Також вона стверджувала, що інформацію з Великої Британії податкова отримала неналежним чином, а її як власницю акаунта не було належно ідентифіковано. Крім того, жінка наголошувала на відсутності у матеріалах перевірки банківських виписок.Однак суд відхилив ці аргументи. У рішенні зазначено, що дані були отримані законно в межах міжнародного обміну податковою інформацією між Україною та Великою Британією. Також у звітах містилися персональні дані, які дозволяли ідентифікувати особу, зокрема дата народження, адреса проживання в Луцьку та електронна пошта.Окремо суд звернув увагу, що позивачка не надала власних банківських виписок за 2022 рік, які могли б підтвердити відсутність відповідних надходжень.Рішенням від 3 червня 2026 року суд повністю відмовив у задоволенні позову.• 187 096 гривень податку на доходи фізичних осіб;• 15 591 гривню військового збору;• понад 20 тисяч гривень штрафних санкцій;• 340 гривень штрафу за неподання декларації.