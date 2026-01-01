Лучанка заробила понад 1 млн грн на OnlyFans і тепер має сплатити 223 тисячі податків
Сьогодні, 13:43
Волинський окружний адміністративний суд відмовив лучанці Олександрі Т. у скасуванні податкових нарахувань за доходи, отримані від створення контенту на платформі OnlyFans. Тепер жінка має сплатити до бюджету близько 223 тисяч гривень податків та штрафів.
Про це йдеться у рішенні Волинського окружного адміністративного суду у справі №140/15919/25.
Як встановив суд, Державна податкова служба України отримала від компетентних органів Великої Британії інформацію про виплати компанії Fenix International Ltd, яка є оператором платформи OnlyFans, на користь українських авторів контенту.
Згідно з наданими даними, у 2022 році Олександра Т. отримала дохід у розмірі 28 424 доларів США. За курсом Національного банку України на той час це становило понад 1,039 мільйона гривень.
Під час розгляду справи позивачка заперечувала факт отримання коштів та створення контенту на платформі. Також вона стверджувала, що інформацію з Великої Британії податкова отримала неналежним чином, а її як власницю акаунта не було належно ідентифіковано. Крім того, жінка наголошувала на відсутності у матеріалах перевірки банківських виписок.
Однак суд відхилив ці аргументи. У рішенні зазначено, що дані були отримані законно в межах міжнародного обміну податковою інформацією між Україною та Великою Британією. Також у звітах містилися персональні дані, які дозволяли ідентифікувати особу, зокрема дата народження, адреса проживання в Луцьку та електронна пошта.
Окремо суд звернув увагу, що позивачка не надала власних банківських виписок за 2022 рік, які могли б підтвердити відсутність відповідних надходжень.
Рішенням від 3 червня 2026 року суд повністю відмовив у задоволенні позову.
Згідно з податковими повідомленнями-рішеннями, Олександра Т. повинна сплатити:
• 187 096 гривень податку на доходи фізичних осіб;
• 15 591 гривню військового збору;
• понад 20 тисяч гривень штрафних санкцій;
• 340 гривень штрафу за неподання декларації.
Загальна сума нарахувань становить близько 223 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у рішенні Волинського окружного адміністративного суду у справі №140/15919/25.
Як встановив суд, Державна податкова служба України отримала від компетентних органів Великої Британії інформацію про виплати компанії Fenix International Ltd, яка є оператором платформи OnlyFans, на користь українських авторів контенту.
Згідно з наданими даними, у 2022 році Олександра Т. отримала дохід у розмірі 28 424 доларів США. За курсом Національного банку України на той час це становило понад 1,039 мільйона гривень.
Під час розгляду справи позивачка заперечувала факт отримання коштів та створення контенту на платформі. Також вона стверджувала, що інформацію з Великої Британії податкова отримала неналежним чином, а її як власницю акаунта не було належно ідентифіковано. Крім того, жінка наголошувала на відсутності у матеріалах перевірки банківських виписок.
Однак суд відхилив ці аргументи. У рішенні зазначено, що дані були отримані законно в межах міжнародного обміну податковою інформацією між Україною та Великою Британією. Також у звітах містилися персональні дані, які дозволяли ідентифікувати особу, зокрема дата народження, адреса проживання в Луцьку та електронна пошта.
Окремо суд звернув увагу, що позивачка не надала власних банківських виписок за 2022 рік, які могли б підтвердити відсутність відповідних надходжень.
Рішенням від 3 червня 2026 року суд повністю відмовив у задоволенні позову.
Згідно з податковими повідомленнями-рішеннями, Олександра Т. повинна сплатити:
• 187 096 гривень податку на доходи фізичних осіб;
• 15 591 гривню військового збору;
• понад 20 тисяч гривень штрафних санкцій;
• 340 гривень штрафу за неподання декларації.
Загальна сума нарахувань становить близько 223 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Злочини проти Майдану: ДБР завершило розслідування щодо Януковича та ще 17 експосадовців
Сьогодні, 13:56
Лучанка заробила понад 1 млн грн на OnlyFans і тепер має сплатити 223 тисячі податків
Сьогодні, 13:43
У Луцьку зріжуть понад сотню дерев: у чому причина
Сьогодні, 13:10
На Волині горіла літня кухня
Сьогодні, 12:46