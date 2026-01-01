У Луцьку зріжуть понад сотню дерев: у чому причина
Сьогодні, 13:10
У Луцьку видалять 119 дерев і 10 кущів, які перебувають у незадовільному стані. Роботи розпочнуться з 17 червня й триватимуть до кінця року.
Про це Суспільному розповіла заступниця начальника відділу екології Луцької міськради Олена Гелета.
Дерева і кущі видалятимуть на територіях орнітологічного заказника "Пташиний гай", ботанічних пам’яток природи "Дубовий гай" та "Меморіал", гідрологічної пам’ятки природи "Теремнівські ставки".
Зі слів Олени Галети, дерева, які мають прибрати, можуть впасти, бо були пошкоджені бобрами і негодою. Деякі з них уражені омелою.
На місці видалених дерв та кущів планують висадити нові. Терміни з їх висадки в міськраді поки не озвучують.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Луцьку невідомі травлять кремезні каштани: що коїться біля одного з нових ЖК
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Про це Суспільному розповіла заступниця начальника відділу екології Луцької міськради Олена Гелета.
Дерева і кущі видалятимуть на територіях орнітологічного заказника "Пташиний гай", ботанічних пам’яток природи "Дубовий гай" та "Меморіал", гідрологічної пам’ятки природи "Теремнівські ставки".
Зі слів Олени Галети, дерева, які мають прибрати, можуть впасти, бо були пошкоджені бобрами і негодою. Деякі з них уражені омелою.
На місці видалених дерв та кущів планують висадити нові. Терміни з їх висадки в міськраді поки не озвучують.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Луцьку невідомі травлять кремезні каштани: що коїться біля одного з нових ЖК
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