Сам викликав поліцію: у Луцьку обрали запобіжний захід чоловіку, якого затримали на Теремнівській
Сьогодні, 11:30
У Луцькому міськрайонному суді обрали запобіжний захід 47-річному чоловіку, якого 11 серпня затримали на вулиці Теремнівській. Тоді він сам викликав поліцію і повідомив, що має зброю.
Про це пише Суспільне.
У суді чоловік розповів, що вчинив так, бо був п'яним. Пояснив: вживати почав через те, що органи опіки забрали у нього молодшого сина, який зараз перебуває у притулку.
«Таким методом я привлік до себе увагу, — заявив затриманий. — У мене дитячий пістолет, який стріляє пластмасовими шаріками. Я визнаю вину і повністю каюся. Мені потрібно лікуватися, я втікати не збираюся. Треба квартиру прибрати, бо в мене шукали зброю і там все розвалено».
За словами головуючої судді Алли Полюшко, з 2 липня 2026 року дитину органами опіки і піклування було вилучено у батька. Нині вирішується питання про позбавлення його батьківських прав. Окрім того, підозрюваному необхідно продовжити лікування у Волинському обласному наркологічному диспансері, бо він зловживає спиртними напоями.
Наразі чоловіка обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — викрадення велосипеда. За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Захисник підозрюваного Богдан Здига просив суд обрати до свого підзахисного більш м'яку міру покарання у виді особистого зобов'язання.
З матеріалів справи стало відомо, що чоловік наразі перебуває у статусі особи, яка самовільно залишила військову частину.
Зрештою, суддя Алла Полюшко ухвалила рішення про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 66 тисяч 560 грн.
Предмет, схожий на зброю, який вилучили у чоловіка в день затримання, нині досліджують.
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Про це пише Суспільне.
У суді чоловік розповів, що вчинив так, бо був п'яним. Пояснив: вживати почав через те, що органи опіки забрали у нього молодшого сина, який зараз перебуває у притулку.
«Таким методом я привлік до себе увагу, — заявив затриманий. — У мене дитячий пістолет, який стріляє пластмасовими шаріками. Я визнаю вину і повністю каюся. Мені потрібно лікуватися, я втікати не збираюся. Треба квартиру прибрати, бо в мене шукали зброю і там все розвалено».
За словами головуючої судді Алли Полюшко, з 2 липня 2026 року дитину органами опіки і піклування було вилучено у батька. Нині вирішується питання про позбавлення його батьківських прав. Окрім того, підозрюваному необхідно продовжити лікування у Волинському обласному наркологічному диспансері, бо він зловживає спиртними напоями.
Наразі чоловіка обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — викрадення велосипеда. За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Захисник підозрюваного Богдан Здига просив суд обрати до свого підзахисного більш м'яку міру покарання у виді особистого зобов'язання.
З матеріалів справи стало відомо, що чоловік наразі перебуває у статусі особи, яка самовільно залишила військову частину.
Зрештою, суддя Алла Полюшко ухвалила рішення про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 66 тисяч 560 грн.
Предмет, схожий на зброю, який вилучили у чоловіка в день затримання, нині досліджують.
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