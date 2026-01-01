Сам викликав поліцію: у Луцьку обрали запобіжний захід чоловіку, якого затримали на Теремнівській





Про це пише



У суді чоловік розповів, що вчинив так, бо був п'яним. Пояснив: вживати почав через те, що органи опіки забрали у нього молодшого сина, який зараз перебуває у притулку.



«Таким методом я привлік до себе увагу, — заявив затриманий. — У мене дитячий пістолет, який стріляє пластмасовими шаріками. Я визнаю вину і повністю каюся. Мені потрібно лікуватися, я втікати не збираюся. Треба квартиру прибрати, бо в мене шукали зброю і там все розвалено».



За словами головуючої судді Алли Полюшко, з 2 липня 2026 року дитину органами опіки і піклування було вилучено у батька. Нині вирішується питання про позбавлення його батьківських прав. Окрім того, підозрюваному необхідно продовжити лікування у Волинському обласному наркологічному диспансері, бо він зловживає спиртними напоями.



Наразі чоловіка обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — викрадення велосипеда. За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.



Захисник підозрюваного Богдан Здига просив суд обрати до свого підзахисного більш м'яку міру покарання у виді особистого зобов'язання.



З матеріалів справи стало відомо, що чоловік наразі перебуває у статусі особи, яка самовільно залишила військову частину.



Зрештою, суддя Алла Полюшко ухвалила рішення про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 66 тисяч 560 грн.



Предмет, схожий на зброю, який вилучили у чоловіка в день затримання, нині досліджують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому міськрайонному суді обрали запобіжний захід 47-річному чоловіку, якого 11 серпня затримали на вулиці Теремнівській. Тоді він сам викликав поліцію і повідомив, що має зброю.Про це пише Суспільне У суді чоловік розповів, що вчинив так, бо був п'яним. Пояснив: вживати почав через те, що органи опіки забрали у нього молодшого сина, який зараз перебуває у притулку.«Таким методом я привлік до себе увагу, — заявив затриманий. — У мене дитячий пістолет, який стріляє пластмасовими шаріками. Я визнаю вину і повністю каюся. Мені потрібно лікуватися, я втікати не збираюся. Треба квартиру прибрати, бо в мене шукали зброю і там все розвалено».За словами головуючої судді Алли Полюшко, з 2 липня 2026 року дитину органами опіки і піклування було вилучено у батька. Нині вирішується питання про позбавлення його батьківських прав. Окрім того, підозрюваному необхідно продовжити лікування у Волинському обласному наркологічному диспансері, бо він зловживає спиртними напоями.Наразі чоловіка обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — викрадення велосипеда. За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.Захисник підозрюваногопросив суд обрати до свого підзахисного більш м'яку міру покарання у виді особистого зобов'язання.З матеріалів справи стало відомо, що чоловік наразі перебуває у статусі особи, яка самовільно залишила військову частину.Зрештою, суддяухвалила рішення про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 66 тисяч 560 грн.Предмет, схожий на зброю, який вилучили у чоловіка в день затримання, нині досліджують.

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