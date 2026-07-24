У Луцьку звільнили директорку муніципальної варти Юлію Чипак

Юлію Чіпак.



Відповідне розпорядження 13 серпня підписав секретар міської ради Андрій Разумовський. Причиною звільнення у документі вказали «систематичне невиконання без поважних причин обов'язків, покладених на неї згідно з посадовою інструкцією».



Окрім того, посадовиці оголосили дві догани — від 24.07.2026 року та 12.08.2026 року відповідно до акту службового розслідування.



14 серпня



«Я нічого не буду коментувати», — відповіла звільнена посадовиця.



Довідково: за даними Youcontrol, Юлія Чіпак (Сиротинська) очолювала Департамент Муніципальної варти Луцької міської ради з 1 вересня 2015 року. У 2020 році посадовиця займалася питанням знесення торгових контейнерів на Центральному ринку Луцька.



Які завдання виконує муніципальна варта Луцька



забезпечення правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;



контроль за дотриманням чинного законодавства про благоустрій населених пунктів та Правил благоустрою м. Луцька;



здійснення контролю за дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів на території міста, згідно чинного законодавства;



проведення демонтажів та очищення території від незаконно встановлених тимчасових споруд, різноманітних конструкцій, сараїв, МАФів, парканів, обмежувачів руху, безхазяйного майна, конструкцій колісних транспортних засобів та пересувних об'єктів торгівлі тощо;

реалізація, впровадження програми «Безпечне місто», встановлення камер відеоспостереження, здійснення аналітичних заходів в реалізації програми «Безпечне місто»;



організація паркувального простору та контроль за функціонуванням майданчиків для платного паркування транспортних засобів в рамках реалізації додатку «SmartLutsk».



здійснення контролю щодо недопущення незаконної торгівлі, торгівлі з рук у невстановлених місцях на території міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку звільнили директорку департаменту муніципальної варти ЛуцькаВідповідне розпорядження 13 серпня підписав секретар міської ради. Причиною звільнення у документі вказали «систематичне невиконання без поважних причин обов'язків, покладених на неї згідно з посадовою інструкцією».Окрім того, посадовиці оголосили дві догани — від 24.07.2026 року та 12.08.2026 року відповідно до акту службового розслідування.14 серпня Суспільне зв'язалося телефоном з колишньою директоркою департаменту муніципальної варти Луцької міської ради Юлією Чіпак.«Я нічого не буду коментувати», — відповіла звільнена посадовиця.за даними Youcontrol, Юлія Чіпак (Сиротинська) очолювала Департамент Муніципальної варти Луцької міської ради з 1 вересня 2015 року. У 2020 році посадовиця займалася питанням знесення торгових контейнерів на Центральному ринку Луцька.забезпечення правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;контроль за дотриманням чинного законодавства про благоустрій населених пунктів та Правил благоустрою м. Луцька;здійснення контролю за дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів на території міста, згідно чинного законодавства;проведення демонтажів та очищення території від незаконно встановлених тимчасових споруд, різноманітних конструкцій, сараїв, МАФів, парканів, обмежувачів руху, безхазяйного майна, конструкцій колісних транспортних засобів та пересувних об'єктів торгівлі тощо;реалізація, впровадження програми «Безпечне місто», встановлення камер відеоспостереження, здійснення аналітичних заходів в реалізації програми «Безпечне місто»;організація паркувального простору та контроль за функціонуванням майданчиків для платного паркування транспортних засобів в рамках реалізації додатку «SmartLutsk».здійснення контролю щодо недопущення незаконної торгівлі, торгівлі з рук у невстановлених місцях на території міста.

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