«Зігріємося вогнем російських НПЗ». У ЗСУ відповіли на погрози рф «замороження» взимку





Зображення опублікували в соцмережах Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України, пише



На ньому зображено пожежу на промисловому підприємстві й додано підпис «Зігріємося вогнем російських НПЗ».



Раніше російське Міністерство оборони опублікувало допис із зображенням ударних дронів Shahed та підписом «Узимку буде вам замороження». Оскільки слово «замороження» вживають, зокрема, у контексті припинення бойових дій, цей пост, імовірно, був натяком на посилення ударів по енергетичній інфраструктурі України та відмову від припинення війни.



Напередодні агентство Reuters із посиланням на джерела писало, що Україна запропонувала росії припинити атаки на цивільні цілі в Чорному морі. Пропозицію передали через третю сторону, хоч у росії заявляли, що не отримували «жодних формальних пропозицій».



А згодом міністр закордонних справ рф Сергій Лавров узагалі відкинув припинення бойових дій на нинішній лінії зіткнення.



До того міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що закликав Україну та росію розробити механізм мораторію на удари по кораблях у Чорному морі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У відповідь на публікацію російського Міністерства оборони, де натякнули на посилення ударів по українській енергетиці взимку, ЗСУ опублікували своє зображення з натяком на удари по російських НПЗ.Зображення опублікували в соцмережах Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України, пише Громадське На ньому зображено пожежу на промисловому підприємстві й додано підпис «Зігріємося вогнем російських НПЗ».Раніше російське Міністерство оборони опублікувало допис із зображенням ударних дронів Shahed та підписом «Узимку буде вам замороження». Оскільки слово «замороження» вживають, зокрема, у контексті припинення бойових дій, цей пост, імовірно, був натяком на посилення ударів по енергетичній інфраструктурі України та відмову від припинення війни.Напередодні агентство Reuters із посиланням на джерела писало, що Україна запропонувала росії припинити атаки на цивільні цілі в Чорному морі. Пропозицію передали через третю сторону, хоч у росії заявляли, що не отримували «жодних формальних пропозицій».А згодом міністр закордонних справ рфузагалі відкинув припинення бойових дій на нинішній лінії зіткнення.До того міністр закордонних справ Туреччинизаявив, що закликав Україну та росію розробити механізм мораторію на удари по кораблях у Чорному морі.

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