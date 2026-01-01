У Луцьку попрощались із Героєм Олександром Зінчуком

У Луцьку попрощались із Героєм Олександром Зінчуком
Сьогодні, 14 серпня, у церкві Святої великомучениці Катерини (Великий Омеляник) відбувся чин похорону військовослужбовця Зінчука Олександра Дмитровича, який народився 25 квітня 1967 року.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

"Боєць загинув 6 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Малинівка Синельниківського району Дніпропетровської області.

Поховали захисника на кладовищі села Великий Омеляник.

Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.
У Луцьку попрощались із Героєм Олександром Зінчуком
У Луцьку попрощались із Героєм Олександром Зінчуком

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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