У Луцьку попрощались із Героєм Олександром Зінчуком

Зінчука Олександра Дмитровича, який народився 25 квітня 1967 року.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



"Боєць загинув 6 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Малинівка Синельниківського району Дніпропетровської області.



Поховали захисника на кладовищі села Великий Омеляник.



Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 14 серпня, у церкві Святої великомучениці Катерини (Великий Омеляник) відбувся чин похорону військовослужбовця, який народився 25 квітня 1967 року.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради."Боєць загинув 6 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Малинівка Синельниківського району Дніпропетровської області.Поховали захисника на кладовищі села Великий Омеляник.Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.

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