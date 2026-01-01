Далекобійник з Луцька пересів на бронетехніку на передовій. ФОТО

Далекобійник з Луцька пересів на бронетехніку на передовій. ФОТО
Прикордонник «Шнурок» розповів про свій шлях від звичайного далекобійника до водія бронетехніки на передовій.

До військової служби 27-річний лучанин Вадим працював далекобійником. За кермом вантажівки об’їздив чи не всю країну. Восени 2024 року змінив цивільний одяг на форму прикордонника і приєднався до 6 Волинського прикордонного загону, - повідомляють на сторінці підрозділу.

Нині старший солдат служить у прикордонній комендатурі швидкого реагування. Його основна спеціальність – водій. Але за цей час йому довелося побувати далеко не лише за кермом.
Позивний «Шнурок» з’явився буквально за кілька хвилин до першого виїзду на позицію.
Далекобійник з Луцька пересів на бронетехніку на передовій. ФОТО

«Сказали терміново збиратися. Я саме зашнуровував берці, коли чую: «Швидко кажи позивний, треба записати в бойовий зошит». Подивився на шнурки й кажу: «Шнурок». Потім ще кілька разів питали, може, зміню, але я залишив як є», – усміхається Вадим.

Перший вихід прикордоннику запам’ятався особливо. Підрозділ зайшов на передній край, де ворог був зовсім поруч.

«Сидимо на позиції, і раптом чую – за кілька десятків метрів кашляють окупанти. Спочатку навіть розгубився. Вийшов на командира по рації, повідомив, що ворог поруч. У відповідь почув: «То що, мені прийти тобі автомат зарядити?». Після цього ми з побратимом трохи змістилися, дали по посадці з двох ріжків і повернулися на позицію. Хвилин через 10–15 туди вже почали прилітати міни та гранати з АГС. Зате потім три дні з того боку було тихо», – згадує прикордонник.
Далекобійник з Луцька пересів на бронетехніку на передовій. ФОТО

Найважчий епізод стався вже наприкінці першої ротації. Саме на 30-й день перебування на позиції підрозділ зіткнувся з потужним штурмом.

«Командир сказав, що треба мінятися, бо я вже майже місяць на позиції. Я ще пожартував, що хочу закрити 30 днів. І саме того дня почався дуже жорсткий штурм», – розповідає Вадим.

Під час виходу з позицій бійці потрапили під щільний вогонь ворожого АГС. Поранення отримали майже всі з групи. Серед них був і Вадим – осколок зачепив його, однак зупинятися часу не було.
Далекобійник з Луцька пересів на бронетехніку на передовій. ФОТО

Поруч потребували допомоги побратими, один із яких був важко поранений. Вадим наклав турнікети, зробив перев’язку, ввів знеболювальне, а потім разом з іншими бійцями виніс пораненого до місця евакуації.

Звідти розпочався складний шлях до тилу. У переповненому відсіку бронеавтомобіля було одночасно багато військовослужбовців. Потім боєць пройшов лікарню, відновлення і повернення до підрозділу.
Зараз у Вадима друга ротація. За кермом різної техніки він доправляє бійців і майно, а також бере участь в евакуації з небезпечних ділянок.

«Нещодавно наша бронемашина підірвалася на міні. Я одразу пересів на іншу і поїхав витягувати хлопців. Також доводилося евакуйовувати пошкоджений квадроцикл з-під обстрілів. Колеса були пробиті, але двигун працював. Тому сів за кермо і вивіз його з позиції в безпечне місце», – каже старший солдат.

За час служби Вадим побачив, як працюють штурмові групи противника, отримав поранення, і не раз опинявся в ситуаціях, де рішення потрібно приймати за лічені секунди. Та попри пережите, він переконаний: людей у війську має бути достатньо, аби ті, хто зараз перебуває на передовій, могли вчасно повертатися на відновлення.
Далекобійник з Луцька пересів на бронетехніку на передовій. ФОТО

«Наші хлопці на позиціях місяцями, їх потрібно міняти. Чим більше нас буде, тим легше буде всім виконувати свої завдання. Потрібно долучатися і захищати свою країну», – говорить «Шнурок».

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Теги: Волинь, 6 Волинський прикордонний загін, бійці
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