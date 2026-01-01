Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на вівторок, 15 вересня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 15 вересня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 19-21°.



Область



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 17-22°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у вівторок, 15 вересня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 19-21°.Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 17-22°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію