Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на вівторок, 15 вересня

Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на вівторок, 15 вересня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у вівторок, 15 вересня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 15 вересня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 19-21°.

Область

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 17-22°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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