У росії зробили заяву про удар по потягу на Волині, поблизу кордону з Польщею

Дмітрій Пєсков заявив, що російські військові "виконують завдання" на всій території України і мають намір і далі завдавати ударів.



Про це заявив речник Путіна сказав у понеділок, 14 вересня, - пише



Таким чином речник Кремля прокоментував повідомлення польського залізничного оператора про удар безпілотника по локомотиву поїзда неподалік польсько-українського кордону.



"Якщо я правильно розумію, мова йде про територію України. Наші військові виконують свої завдання на всій території України", - заявив Пєсков.



За його словами, російські військові будуть продовжувати обстріли та "виконання завдань" на всій українській території.



Нагадаємо, 13 вересня Росія вдарила по АЗС та пасажирському потягу на станції Ягодин у Волинській області, неподалік від українсько-польського кордону.



Один із російських безпілотників влучив у локомотив поїзда, який прямував із Києва до Варшави. Серед пасажирів були, зокрема, радники з питань безпеки кількох країн ЄС, а також колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.



Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрену нараду та заявив про можливість швидкого вторгнення Росії на територію країни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Речник російського диктаторазаявив, що російські військові "виконують завдання" на всій території України і мають намір і далі завдавати ударів.Про це заявив речниксказав у понеділок, 14 вересня, - пише "Кореспондент" , посилаючись на російські ЗМІ.Таким чином речник Кремля прокоментував повідомлення польського залізничного оператора про удар безпілотника по локомотиву поїзда неподалік польсько-українського кордону."Якщо я правильно розумію, мова йде про територію України. Наші військові виконують свої завдання на всій території України", - заявив Пєсков.За його словами, російські військові будуть продовжувати обстріли та "виконання завдань" на всій українській території.Нагадаємо, 13 вересня Росіята пасажирському, неподалік від українсько-польського кордону.Один із російських безпілотників влучив у локомотив поїзда, який прямував із Києва до Варшави. Серед пасажирів були, зокрема, радники з питань безпеки кількох країн ЄС, а також колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрену нараду та заявив про можливість швидкого вторгнення Росії на територію країни.

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