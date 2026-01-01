У росії зробили заяву про удар по потягу на Волині, поблизу кордону з Польщею
Сьогодні, 21:57
Речник російського диктатора Дмітрій Пєсков заявив, що російські військові "виконують завдання" на всій території України і мають намір і далі завдавати ударів.
Про це заявив речник Путіна сказав у понеділок, 14 вересня, - пише "Кореспондент", посилаючись на російські ЗМІ.
Таким чином речник Кремля прокоментував повідомлення польського залізничного оператора про удар безпілотника по локомотиву поїзда неподалік польсько-українського кордону.
"Якщо я правильно розумію, мова йде про територію України. Наші військові виконують свої завдання на всій території України", - заявив Пєсков.
За його словами, російські військові будуть продовжувати обстріли та "виконання завдань" на всій українській території.
Нагадаємо, 13 вересня Росія вдарила по АЗС та пасажирському потягу на станції Ягодин у Волинській області, неподалік від українсько-польського кордону.
Один із російських безпілотників влучив у локомотив поїзда, який прямував із Києва до Варшави. Серед пасажирів були, зокрема, радники з питань безпеки кількох країн ЄС, а також колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрену нараду та заявив про можливість швидкого вторгнення Росії на територію країни.
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Про це заявив речник Путіна сказав у понеділок, 14 вересня, - пише "Кореспондент", посилаючись на російські ЗМІ.
Таким чином речник Кремля прокоментував повідомлення польського залізничного оператора про удар безпілотника по локомотиву поїзда неподалік польсько-українського кордону.
"Якщо я правильно розумію, мова йде про територію України. Наші військові виконують свої завдання на всій території України", - заявив Пєсков.
За його словами, російські військові будуть продовжувати обстріли та "виконання завдань" на всій українській території.
Нагадаємо, 13 вересня Росія вдарила по АЗС та пасажирському потягу на станції Ягодин у Волинській області, неподалік від українсько-польського кордону.
Один із російських безпілотників влучив у локомотив поїзда, який прямував із Києва до Варшави. Серед пасажирів були, зокрема, радники з питань безпеки кількох країн ЄС, а також колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрену нараду та заявив про можливість швидкого вторгнення Росії на територію країни.
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