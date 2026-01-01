Волинь – серед областей із найменшими зарплатними боргами

Волинська область потрапила до списку регіонів, де найменша заборгованість з виплати заробітних плат.Про це йдеться в матеріалі Опендатабот.4,6 тисячі проваджень щодо стягнення заборгованості по зарплаті відкрили в Україні за 8 місяців 2026 року за даними Єдиного реєстру боржників. Це на 16% менше, ніж за той самий період торік. Водночас майже 36 тисяч проваджень щодо невиплаченої платні залишаються активними, а близько 2 тисяч із них тягнуться ще з 2017 року.1 527 справ припадає цьогоріч на Кіровоградщину. Це третина усіх нових проваджень цьогоріч. На другому місці Дніпропетровщина — 806 проваджень. Далі йдуть Львівщина — 360, Сумщина — 311 та Одещина — 260.Найменше нових проваджень зафіксовано на Луганщині та Буковині — по 2. Ще 5 проваджень відкрили на Хмельниччині, 9 — на Херсонщині та 13 — на Волині.