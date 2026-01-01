Від роботи «на себе» до команди з 13 людей: як державний грант допоміг волинянину розвинути бізнес

У 2021 роцірозпочав власну справу у сфері транспортних послуг. Спочатку працював фактично сам на себе. Та поступово клієнтів ставало більше, а разом із ними з’явилася потреба розширювати команду.Про це повідомили у Волинському обласному центрі зайнятості.Так у бізнесі Сергія з’явилися перші наймані водії. Згодом справа виросла у товариство «АВТОВОЗ ГРУП», яке сьогодні об’єднує вже 13 працівників.Серед них — учасники бойових дій та люди з інвалідністю.Значним кроком для розвитку підприємства стала участь у державній грантовій програмі «Власна справа». Отримана підтримка дала можливість розширити діяльність і створити нові робочі місця.Але на цьому співпраця зі службою зайнятості не завершилася.Сьогодні «АВТОВОЗ ГРУП» користується компенсаційними програмами для роботодавців. Підприємство вже отримує компенсацію за працевлаштування 9 безробітних.За сприяння фахівців Ковельської філії ВОЦЗ роботодавець укомплектував вакансії водіїв автотранспортних засобів та логіста.«Саме у Ковельській філії я дізнався, як отримати грант від держави на розвиток власної справи. Фахівці служби зайнятості допомогли розібратися в умовах програми, реалізації бізнес-проєкту та можливостях компенсації для роботодавців. А офіс “Зроблено в Україні” став зручним простором для робочих зустрічей і комунікації», — розповідає Сергій Охримчук.Бізнес продовжує рости — а разом із ним зростає потреба в людях. Наразі підприємство шукає водія та менеджера і готове працевлаштувати, зокрема, учасників бойових дій.«Відчуваємо брак людей, адже попит на логістичні послуги зростає. Добір працівників здійснюємо через службу зайнятості та власні контакти. Ринок праці змінюється — і разом із ним змінюються вимоги до працівників», — зазначає керівник.Історія Сергія — це хороший приклад того, що державна підтримка може стати поштовхом для реального розвитку бізнесу. Грант — це не лише кошти на розвиток власної справи. Це нові робочі місця, нові люди в команді й можливість рухатися далі. А для служби зайнятості важливо бути поруч із роботодавцем на кожному етапі — від першої консультації та пошуку працівника до підтримки розвитку бізнесу."Маєте бізнес або тільки плануєте його розпочати? Звертайтеся до служби зайнятості — допоможемо розібратися у можливостях підтримки та знайти рішення саме для вашої ситуації. 0 800 219 711 — безкоштовна гаряча лінія служби зайнятості", - повідомляють у центрі зайнятості.