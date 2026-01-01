У Луцьку збирають каштани для допомоги ЗСУ





«Коли ми вперше зібрали каштани у 2024 році, нам саме потрібен був термінал Starlink для військових. Ми здали зібране, придбали обладнання і зрозуміли: щоб ефективно допомагати Збройним Силам України, не обов’язково витрачати кошти», — пригадує засновниця фонду Лариса Новосад.



Торік ініціатива вийшла на новий рівень. Школам та дитячим садкам Луцька запропонували челендж: щоб кожна дитина принесла бодай один кілограм каштанів. До акції долучилися не лише заклади освіти міста, а й сусідні громади — Городищенська, Копачівська, Березолуківська та інші.



У підсумку акції зібрали 25 тонн каштанів та виручили 280 тисяч гривень. На ці кошти купили та передали на фронт 12 інверторних генераторів, три термінали Starlink та запчастини для безпілотників на суму 50 тисяч гривень.



Збір каштанів — лише частина великої роботи фонду спільно із кав’ярнею «Старе місто», де працюють люди із синдромом Дауна. Працівники закладу регулярно проводять інклюзивні майстеркласи та благодійні акції «Імбирне печиво на ЗСУ» в закладах освіти. Торік майстеркласи зібрали 48 тисяч гривень, на які придбали два інверторні генератори для військових.



«Коли бійцям терміново знадобився квадроцикл для евакуації поранених, волонтери та батьки дітей із синдромом Дауна за 10 днів нарізали й реалізували біля собору стільки верби напередодні Пасхи, що зібрали понад 80 тисяч гривень на придбання спецтехніки», — каже Лариса Новосад.



Як і куди здати каштани?



Акція — безстрокова: каштани приймають, доки триває їхній збір (зазвичай до кінця листопада). Приносити плоди можна до своїх шкіл чи дитячих садків або у кав’ярню «Старе місто» (м. Луцьк, вул. Драгоманова, 11) з 11:00 до 18:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Організатори акції — благодійний фонд «Старе місто Луцьк» — проводять збір каштанів утретє. Плоди передають підприємству в Рівному, де з них виготовляють знеболювальні препарати, зокрема мазі проти варикозу. Виручені з продажу кошти спрямовують на допомогу армії, пише misto.media «Коли ми вперше зібрали каштани у 2024 році, нам саме потрібен був термінал Starlink для військових. Ми здали зібране, придбали обладнання і зрозуміли: щоб ефективно допомагати Збройним Силам України, не обов’язково витрачати кошти», — пригадує засновниця фондуТорік ініціатива вийшла на новий рівень. Школам та дитячим садкам Луцька запропонували челендж: щоб кожна дитина принесла бодай один кілограм каштанів. До акції долучилися не лише заклади освіти міста, а й сусідні громади — Городищенська, Копачівська, Березолуківська та інші.У підсумку акції зібрали 25 тонн каштанів та виручили 280 тисяч гривень. На ці кошти купили та передали на фронт 12 інверторних генераторів, три термінали Starlink та запчастини для безпілотників на суму 50 тисяч гривень.Збір каштанів — лише частина великої роботи фонду спільно із кав’ярнею «Старе місто», де працюють люди із синдромом Дауна. Працівники закладу регулярно проводять інклюзивні майстеркласи та благодійні акції «Імбирне печиво на ЗСУ» в закладах освіти. Торік майстеркласи зібрали 48 тисяч гривень, на які придбали два інверторні генератори для військових.«Коли бійцям терміново знадобився квадроцикл для евакуації поранених, волонтери та батьки дітей із синдромом Дауна за 10 днів нарізали й реалізували біля собору стільки верби напередодні Пасхи, що зібрали понад 80 тисяч гривень на придбання спецтехніки», — каже Лариса Новосад.Акція — безстрокова: каштани приймають, доки триває їхній збір (зазвичай до кінця листопада). Приносити плоди можна до своїх шкіл чи дитячих садків або у кав’ярню «Старе місто» (м. Луцьк, вул. Драгоманова, 11) з 11:00 до 18:00.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію