Пальне для поліції Волині на майже 7 мільйонів: як постачальник пов’язаний із фігурантом розслідувань про «кол-центри»

Костянтин Гавриленко, продала Головному управлінню Національної поліції у Волинській області пального майже на 7 мільйонів гривень,



Йдеться про ТОВ «Західна паливно-енергетична компанія» (ЗПЕК). Компанію Анастасію Гавриленко. Нині власниками компанії вказані вона та волинський бізнесмен Олег Чикида, який також є директором ЗПЕК.



Це була перша з жовтня 2022 року закупівля пального обласним поліцейським управлінням саме способом наливу, а не через талони. І єдиний випадок участі у державних закупівлях компанії ЗПЕК.



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Поліція купила пальне дешевше за ринок

7 квітня 2026 року Головне управління Нацполіції у Волинській області



Переможцем стала «Західна паливно-енергетична компанія», з якою 14 квітня уклали договір. Поліція купувала бензин А-95 по 70,84 гривні за літр, а дизельне пальне — по 86,56 гривні.



Цікаво, що Центр журналістських розслідувань «Сила правди»



Інший учасник тендеру - компанія ОККО, яка подалася на конкурс майже з такою ж ціною (їх пропозиція була всього на 198 грн нижчою, і це в межах семимільйонної вартості), яка була спочатку визнана переможцем, зрештою відмовилася від підписання договору “у зв’язку із коливанням цін в сторону збільшення”.



Для ЗПЕК проте, як бачимо, щедра ціна не стала проблемою.



Хто такий Костянтин Гавриленко

Костянтин Гавриленко — дніпровський бізнесмен, якого низка українських медіа пов’язує з угрупованням «Дев’ятки» («9999») та мережею шахрайських кол-центрів.



Зокрема, Гавриленка, відомого також за прізвиськом «Ніколаїч», називали одним із лідерів «Дев’яток» та стверджували, що він нібито контролює понад два десятки кол-центрів у Дніпрі та області і має стосунок до аналогічних «офісів» у Харкові, Сумах, Полтаві, Хмельницькому та …Луцьку.



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Гавриленко, Чикида і «Серце української нації»

Із Костянтином Гавриленком луцького бізнесмена і колишнього політика Олега Чикиду пов’язує не лише паливна компанія.



Гавриленко є засновником благодійного фонду «Серце української нації», а Чикида входить до його наглядової ради. Це прямо зазначено на офіційному сайті фонду. Там же серед команди вказана Анастасія Гавриленко, яка нині є співвласницею ЗПЕК.



Сам Чикида на своєму персональному сайті також називає «Серце української нації» одним зі своїх проєктів, а ЗПЕК — своїм підприємницьким проєктом. Він позиціонує себе як українського підприємця і мецената та співвласника паливної компанії.



Олег Чикида — уродженець Волині. У 2010–2015 роках був депутатом Волинської обласної ради від Партії регіонів. У 2020 році балотувався до Луцької міської та Волинської обласної рад від нині забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фірма, співзасновником якої був пов’язаний у журналістських розслідуваннях із мережею шахрайських кол-центрів, продала Головному управлінню Національної поліції у Волинській області пального майже на 7 мільйонів гривень, пише сайт Перший.Йдеться про ТОВ «Західна паливно-енергетична компанія» (ЗПЕК). Компанію зареєстрували восени 2023 року . Костянтин Гавриленко увійшов до складу її засновників у листопаді того ж року та був кінцевим бенефіціаром. Згодом його частку переоформили на. Нині власниками компанії вказані вона та волинський бізнесмен, який також є директором ЗПЕК.Це була перша з жовтня 2022 року закупівля пального обласним поліцейським управлінням саме способом наливу, а не через талони. І єдиний випадок участі у державних закупівлях компанії ЗПЕК.7 квітня 2026 року Головне управління Нацполіції у Волинській області оголосило закупівлю бензину А-95 та дизельного пального наливом. Очікувана вартість становила 6,912 млн гривень. За даними Prozorro, у закупівлі змагалися ЗПЕК та «ОККО-ПОСТАЧ».Переможцем стала «Західна паливно-енергетична компанія», з якою 14 квітня уклали договір. Поліція купувала бензин А-95 по 70,84 гривні за літр, а дизельне пальне — по 86,56 гривні.Цікаво, що Центр журналістських розслідувань «Сила правди» назвав цю закупівлю поліції «позитивним прикладом» . За підрахунками журналістів, ціни ЗПЕК продали поліції пальне за цінами, навіть нижчими за середні ціни на пальне у Волинській області на день укладання угоди.Інший учасник тендеру - компанія ОККО, яка подалася на конкурс майже з такою ж ціною (їх пропозиція була всього на 198 грн нижчою, і це в межах семимільйонної вартості), яка була спочатку визнана переможцем, зрештою відмовилася від підписання договору “у зв’язку із коливанням цін в сторону збільшення”.Для ЗПЕК проте, як бачимо, щедра ціна не стала проблемою.Костянтин Гавриленко — дніпровський бізнесмен, якого низка українських медіа пов’язує з угрупованням «Дев’ятки» («9999») та мережею шахрайських кол-центрів.Зокрема, Гавриленка, відомого також за прізвиськом, називали одним із лідерів «Дев’яток» та стверджували, що він нібито контролює понад два десятки кол-центрів у Дніпрі та області і має стосунок до аналогічних «офісів» у Харкові, Сумах, Полтаві, Хмельницькому таІз Костянтином Гавриленком луцького бізнесмена і колишнього політика Олега Чикиду пов’язує не лише паливна компанія.Гавриленко є засновником благодійного фонду «Серце української нації», а Чикида входить до його наглядової ради. Це прямо зазначено на офіційному сайті фонду. Там же серед команди вказана Анастасія Гавриленко, яка нині є співвласницею ЗПЕК.Сам Чикида на своєму персональному сайті також називає «Серце української нації» одним зі своїх проєктів, а ЗПЕК — своїм підприємницьким проєктом. Він позиціонує себе як українського підприємця і мецената та співвласника паливної компанії.

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