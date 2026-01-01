У Кремлі заявили, що готові до відновлення тристоронніх переговорів

Дмитро Пєсков заявив у середу, що у Москві сподіваються відновити тристоронні перемовини щодо завершення війни Росії проти України.



Як передає



«Існує спільна ініціатива, спільне бажання політичне, яке було підтверджено, - вийти на відновлення тристоронніх переговорів. Ми сподіваємося, що в найближчій перспективі ці переговори будуть відновлені», – сказав Пєсков.



Водночас речник Кремля не вказав на терміни проведення такої зустрічі.



Пєсков також сказав, що під час вчорашньої розмови російського правителя Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом обговорювались питання обміну полоненими між Росією та Україною, а також обміни між США та Росією.



Президент Володимир Зеленський заявив, що планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у вересні, а надалі працюватиме над організацією тристоронньої зустрічі України, США та Росії.



Речник МЗС Георгій Тихий підтвердив наявність попередньої домовленості про особисту зустріч президентів України і США Володимира Зеленського та Дональда Трампа у вересні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Речник Кремлязаявив у середу, що у Москві сподіваються відновити тристоронні перемовини щодо завершення війни Росії проти України.Як передає Укрінформ , про це повідомляє російська служба ВВС.«Існує спільна ініціатива, спільне бажання політичне, яке було підтверджено, - вийти на відновлення тристоронніх переговорів. Ми сподіваємося, що в найближчій перспективі ці переговори будуть відновлені», – сказав Пєсков.Водночас речник Кремля не вказав на терміни проведення такої зустрічі.Пєсков також сказав, що під час вчорашньої розмови російського правителя Володимира Путіна з президентом СШАобговорювались питання обміну полоненими між Росією та Україною, а також обміни між США та Росією.Президентзаявив, що планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у вересні, а надалі працюватиме над організацією тристоронньої зустрічі України, США та Росії.Речник МЗСпідтвердив наявність попередньої домовленості про особисту зустріч президентів України і США Володимира Зеленського та Дональда Трампа у вересні.

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