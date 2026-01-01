З 2014-го захищав Україну: на Запоріжжі загинув воїн з Волині Віктор Денисюк
Сьогодні, 15:03
8 вересня 2026 року, захищаючи Україну, загинув житель села Бубнів — солдат ДЕНИСЮК Віктор Анатолійович, 1972 року народження.
Про це повідомили у Зимнівській громаді.
"Віктор Анатолійович проходив службу на посаді сапера інженерно-саперного відділення взводу підтримки військової частини.
Він став на захист України ще у 2014 році. Відтоді його життя було нерозривно пов’язане з боротьбою за незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Багато років Віктор Анатолійович мужньо боронив Україну, пройшовши складний шлях військової служби та залишаючись вірним своєму обов’язку.
Захисник загинув у районі населеного пункту Михайлівка Запорізької області внаслідок ворожого удару безпілотним літальним апаратом типу «Герань-3».
Щирі співчуття рідним та близьким Віктора Анатолійовича. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату, час та місце зустрічі траурного кортежу і чин поховання буде повідомлено додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Зимнівській громаді.
"Віктор Анатолійович проходив службу на посаді сапера інженерно-саперного відділення взводу підтримки військової частини.
Він став на захист України ще у 2014 році. Відтоді його життя було нерозривно пов’язане з боротьбою за незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Багато років Віктор Анатолійович мужньо боронив Україну, пройшовши складний шлях військової служби та залишаючись вірним своєму обов’язку.
Захисник загинув у районі населеного пункту Михайлівка Запорізької області внаслідок ворожого удару безпілотним літальним апаратом типу «Герань-3».
Щирі співчуття рідним та близьким Віктора Анатолійовича. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату, час та місце зустрічі траурного кортежу і чин поховання буде повідомлено додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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