З 2014-го захищав Україну: на Запоріжжі загинув воїн з Волині Віктор Денисюк

ДЕНИСЮК Віктор Анатолійович, 1972 року народження.



Про це



"Віктор Анатолійович проходив службу на посаді сапера інженерно-саперного відділення взводу підтримки військової частини.



Він став на захист України ще у 2014 році. Відтоді його життя було нерозривно пов’язане з боротьбою за незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Багато років Віктор Анатолійович мужньо боронив Україну, пройшовши складний шлях військової служби та залишаючись вірним своєму обов’язку.



Захисник загинув у районі населеного пункту Михайлівка Запорізької області внаслідок ворожого удару безпілотним літальним апаратом типу «Герань-3».



Щирі співчуття рідним та близьким Віктора Анатолійовича. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про дату, час та місце зустрічі траурного кортежу і чин поховання буде повідомлено додатково.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 8 вересня 2026 року, захищаючи Україну, загинув житель села Бубнів — солдат, 1972 року народження.Про це повідомили у Зимнівській громаді."Віктор Анатолійович проходив службу на посаді сапера інженерно-саперного відділення взводу підтримки військової частини.Він став на захист України ще у 2014 році. Відтоді його життя було нерозривно пов’язане з боротьбою за незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Багато років Віктор Анатолійович мужньо боронив Україну, пройшовши складний шлях військової служби та залишаючись вірним своєму обов’язку.Захисник загинув у районі населеного пункту Михайлівка Запорізької області внаслідок ворожого удару безпілотним літальним апаратом типу «Герань-3».Щирі співчуття рідним та близьким Віктора Анатолійовича. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про дату, час та місце зустрічі траурного кортежу і чин поховання буде повідомлено додатково.

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