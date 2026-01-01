ЗСУ уразили у Севастополі російський катер

Підрозділи Сил оборони України уразили у тимчасово окупованому Севастополі російський швидкісний патрульний катер “Мангуст”.Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.8 вересня та в ніч на 9 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих об'єктів ворога.Так, у районі тимчасово окупованого Донецька було уражене місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА.У Козачій бухті Севастополя Сили оборони уразили швидкісний патрульний катер проєкту 12150 "Мангуст".Ступінь завданих пошкоджень уточнюється."Мангуст" – російський патрульний катер, призначений для патрулювання, охорони морських районів та боротьби з маломірними цілями. Довжина – близько 20 м, максимальна швидкість – до 50 вузлів (понад 90 км/год), екіпаж – до 6 осіб.У тимчасово окупованому українському Криму, в Оленівці, уражено антенний комплекс радіоелектронної розвідки, а у Вітіно – антену в радіопрозорому куполі окремого командно-вимірювального комплексу.Крім того, у Докучаєвську Донецької області уражено склад БпЛА, у Фащівці Луганської області – склад боєприпасів підрозділу «Рубікон», а в Селидовому на Донеччині – ще один склад боєприпасів противника.Ступінь завданих збитків уточнюється.