ЗСУ уразили у Севастополі російський катер

ЗСУ уразили у Севастополі російський катер
Підрозділи Сил оборони України уразили у тимчасово окупованому Севастополі російський швидкісний патрульний катер “Мангуст”.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.

8 вересня та в ніч на 9 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих об'єктів ворога.

Так, у районі тимчасово окупованого Донецька було уражене місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА.

У Козачій бухті Севастополя Сили оборони уразили швидкісний патрульний катер проєкту 12150 "Мангуст".

Ступінь завданих пошкоджень уточнюється.

ДОВІДКОВО

"Мангуст" – російський патрульний катер, призначений для патрулювання, охорони морських районів та боротьби з маломірними цілями. Довжина – близько 20 м, максимальна швидкість – до 50 вузлів (понад 90 км/год), екіпаж – до 6 осіб.

У тимчасово окупованому українському Криму, в Оленівці, уражено антенний комплекс радіоелектронної розвідки, а у Вітіно – антену в радіопрозорому куполі окремого командно-вимірювального комплексу.

Крім того, у Докучаєвську Донецької області уражено склад БпЛА, у Фащівці Луганської області – склад боєприпасів підрозділу «Рубікон», а в Селидовому на Донеччині – ще один склад боєприпасів противника.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

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Теги: Росія, війна
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