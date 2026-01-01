У Києві безпілотник впав на багатоповерхівку: Росія від ранку атакує столицю





Про це повідомили Віталій Кличко та



"У Дніпровському районі, за попередньою інформацією, БпЛА впав на багатоповерхівку. Є пожежа. Екстрені служби прямують на місце", - зазначив мер Києва.



За даними КМВА, виникло загоряння. Пожежа спалахнула у складському приміщенні Дніпровського району.



Нагадаємо, що зранку війська рф поцілили у хмарочос у Дарницькому районі. Безпілотник поцілив у 24-поверховий житловий будинок на рівні 11-12 поверхів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Дніпровському районі Києва безпілотник впав на багатоповерхівку.Про це повідомили міський голова Києвата Київська міська військова адміністрація "У Дніпровському районі, за попередньою інформацією, БпЛА впав на багатоповерхівку. Є пожежа. Екстрені служби прямують на місце", - зазначив мер Києва.За даними КМВА, виникло загоряння. Пожежа спалахнула у складському приміщенні Дніпровського району.Нагадаємо, що зранку війська рф поцілили у хмарочос у Дарницькому районі.на рівні 11-12 поверхів.

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