У Києві безпілотник впав на багатоповерхівку: Росія від ранку атакує столицю
Сьогодні, 14:00
У Дніпровському районі Києва безпілотник впав на багатоповерхівку.
Про це повідомили міський голова Києва Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.
"У Дніпровському районі, за попередньою інформацією, БпЛА впав на багатоповерхівку. Є пожежа. Екстрені служби прямують на місце", - зазначив мер Києва.
За даними КМВА, виникло загоряння. Пожежа спалахнула у складському приміщенні Дніпровського району.
Нагадаємо, що зранку війська рф поцілили у хмарочос у Дарницькому районі. Безпілотник поцілив у 24-поверховий житловий будинок на рівні 11-12 поверхів.
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Про це повідомили міський голова Києва Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.
"У Дніпровському районі, за попередньою інформацією, БпЛА впав на багатоповерхівку. Є пожежа. Екстрені служби прямують на місце", - зазначив мер Києва.
За даними КМВА, виникло загоряння. Пожежа спалахнула у складському приміщенні Дніпровського району.
Нагадаємо, що зранку війська рф поцілили у хмарочос у Дарницькому районі. Безпілотник поцілив у 24-поверховий житловий будинок на рівні 11-12 поверхів.
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