На Закарпатті попрощалися із військовослужбовицею Волинського прикордонного загону Наталією Рябіченко

На Закарпатті попрощалися із військовослужбовицею Волинського прикордонного загону Наталією Рябіченко
На Закарпатті попрощалися із прикордонницею Волинського загону, яка загинула на Харківщині.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Держприкордонслужби України-Західний кордон.

У Нересницькій громаді Тячівського району провели в останню земну дорогу Наталію Рябіченко – головного сержанта прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону.

Військовослужбовиця загинула під час виконання бойового завдання на Харківщині.

"Наталія, яка нещодавно відзначила своє 50-річчя, народилася в Донецьку 24 серпня 1976 року. У 2008 році здобула вищу освіту за спеціальністю «Економіст, менеджер банку» в Міжнародній академії управління персоналом.

Після окупації рідного міста у 2014 році Наталія разом із родиною переїхала на підконтрольну Україні територію. У 2017 році жінка вирішила приєднатися до лав Державної прикордонної служби України. Відтоді вона служила у Мостиському прикордонному загоні, зокрема в пункті пропуску «Краківець». Згодом продовжила службу у 7-му прикордонному Карпатському загоні.

За місяць до початку повномасштабного вторгнення рф Наталія Рябіченко перевелася до Донецького прикордонного загону.
На Закарпатті попрощалися із військовослужбовицею Волинського прикордонного загону Наталією Рябіченко

Саме там, на Донеччині, військовослужбовиця у складі 1-го та 11-го прикордонних загонів брала участь у бойових діях і стримувала наступ російських військ після початку повномасштабної війни. У серпні 2022 року прикордонницю нагородили почесною відзнакою Президента України «За оборону України».
На Закарпатті попрощалися із військовослужбовицею Волинського прикордонного загону Наталією Рябіченко

Взимку 2023 року Наталія Рябіченко приєдналася до бойового підрозділу Волинського прикордонного загону. У його складі вона протягом п’яти ротацій виконувала бойові завдання на Донеччині та Харківщині.
На Закарпатті попрощалися із військовослужбовицею Волинського прикордонного загону Наталією Рябіченко

1 вересня 2026 року внаслідок ворожої атаки поблизу одного з населених пунктів Куп’янського району Харківської області прикордонниця загинула.
На Закарпатті попрощалися із військовослужбовицею Волинського прикордонного загону Наталією Рябіченко

Попрощалися з Наталією Рябіченко у селі Нересниця Закарпатської області, де після окупації рідного Донецька, проживає її матір. У військовослужбовиці залишилися чоловік і донька.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам героїні.
Вічна пам’ять і слава мужній захисниці України", - розповіли у Держприкордонслужбі.
На Закарпатті попрощалися із військовослужбовицею Волинського прикордонного загону Наталією Рябіченко

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблої захисниці. Вічна пам'ять!
На Закарпатті попрощалися із військовослужбовицею Волинського прикордонного загону Наталією Рябіченко
На Закарпатті попрощалися із військовослужбовицею Волинського прикордонного загону Наталією Рябіченко

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Теги: Волинь, прикордонниця, загибла
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