На Закарпатті попрощалися із військовослужбовицею Волинського прикордонного загону Наталією Рябіченко





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У Нересницькій громаді Тячівського району провели в останню земну дорогу Наталію Рябіченко – головного сержанта прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону.



Військовослужбовиця загинула під час виконання бойового завдання на Харківщині.



"Наталія, яка нещодавно відзначила своє 50-річчя, народилася в Донецьку 24 серпня 1976 року. У 2008 році здобула вищу освіту за спеціальністю «Економіст, менеджер банку» в Міжнародній академії управління персоналом.



Після окупації рідного міста у 2014 році Наталія разом із родиною переїхала на підконтрольну Україні територію. У 2017 році жінка вирішила приєднатися до лав Державної прикордонної служби України. Відтоді вона служила у Мостиському прикордонному загоні, зокрема в пункті пропуску «Краківець». Згодом продовжила службу у 7-му прикордонному Карпатському загоні.



За місяць до початку повномасштабного вторгнення рф Наталія Рябіченко перевелася до Донецького прикордонного загону.



Саме там, на Донеччині, військовослужбовиця у складі 1-го та 11-го прикордонних загонів брала участь у бойових діях і стримувала наступ російських військ після початку повномасштабної війни. У серпні 2022 року прикордонницю нагородили почесною відзнакою Президента України «За оборону України».



Взимку 2023 року Наталія Рябіченко приєдналася до бойового підрозділу Волинського прикордонного загону. У його складі вона протягом п’яти ротацій виконувала бойові завдання на Донеччині та Харківщині.



1 вересня 2026 року внаслідок ворожої атаки поблизу одного з населених пунктів Куп’янського району Харківської області прикордонниця загинула.



Попрощалися з Наталією Рябіченко у селі Нересниця Закарпатської області, де після окупації рідного Донецька, проживає її матір. У військовослужбовиці залишилися чоловік і донька.



Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам героїні.

Вічна пам’ять і слава мужній захисниці України", - розповіли у Держприкордонслужбі.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблої захисниці. Вічна пам'ять!



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