На Волині збудують завод із переробки сої за понад 8 мільйонів євро





Про це Elevatorist.com повідомив керівник компанії Роман Огроднічий, пише



Загальний обсяг інвестицій у будівництво становить 8,5 млн євро. На заводі вироблятимуть два види продукції: смажену сою для свиней і птиці та соєвий продукт із високим вмістом захищеного протеїну для великої рогатої худоби.



Соя проходитиме кілька етапів обробки – очищення, сушіння, термічну обробку та охолодження. Потужність підприємства становитиме близько 8 тонн сировини на годину за безперервної роботи.



За словами Романа Огроднічого, компанія вирішила розширити асортимент, щоб збільшити географію продажів та кількість клієнтів в Україні й за кордоном. Частину смаженої сої використовуватимуть у власному виробництві кормів та білкових концентратів, що також має знизити собівартість окремих продуктів.



Для зберігання сировини та готової продукції на підприємстві встановлять шість силосів виробництва «Лубнимаш». Об’єм кожного становитиме 493 м³, а загальна місткість – 2 958 м³. Площа виробничого комплексу становитиме близько 4 тис. м².



Обладнання для переробки сої «АБМ-Трейд» закуповує безпосередньо в американських партнерів. Будівництвом виробничого комплексу займається «LLENTAB-Україна».



Сировину для заводу компанія планує купувати у фермерських господарств України. Частину продукції використовуватимуть у власному виробництві кормів і білкових концентратів, а решту продаватимуть українським тваринницьким господарствам та експортуватимуть.



Як зазначив Роман Огроднічий, компанія вже має попередні домовленості з потенційними покупцями з країн ЄС, Молдови та Азії. Також продукцією зацікавилися представники країн Африки.



Додамо, що ТОВ «АБМ-Трейд» зареєстроване у 2008 році в смт Локачі Волинської області й спеціалізується на виробництві готових кормів для тварин, що утримуються на фермах. Власниками підприємства є Роман та Андрій Огроднічі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ТОВ «АБМ-Трейд» будує у Волинській області завод із переробки соєвих бобів потужністю близько 190 тонн на добу. Підприємство планують запустити в листопаді 2026 року.Про це Elevatorist.com повідомив керівник компанії, пише zaxid.net Загальний обсяг інвестицій у будівництво становить 8,5 млн євро. На заводі вироблятимуть два види продукції: смажену сою для свиней і птиці та соєвий продукт із високим вмістом захищеного протеїну для великої рогатої худоби.Соя проходитиме кілька етапів обробки – очищення, сушіння, термічну обробку та охолодження. Потужність підприємства становитиме близько 8 тонн сировини на годину за безперервної роботи.За словами Романа Огроднічого, компанія вирішила розширити асортимент, щоб збільшити географію продажів та кількість клієнтів в Україні й за кордоном. Частину смаженої сої використовуватимуть у власному виробництві кормів та білкових концентратів, що також має знизити собівартість окремих продуктів.Для зберігання сировини та готової продукції на підприємстві встановлять шість силосів виробництва «Лубнимаш». Об’єм кожного становитиме 493 м³, а загальна місткість – 2 958 м³. Площа виробничого комплексу становитиме близько 4 тис. м².Обладнання для переробки сої «АБМ-Трейд» закуповує безпосередньо в американських партнерів. Будівництвом виробничого комплексу займається «LLENTAB-Україна».Сировину для заводу компанія планує купувати у фермерських господарств України. Частину продукції використовуватимуть у власному виробництві кормів і білкових концентратів, а решту продаватимуть українським тваринницьким господарствам та експортуватимуть.Як зазначив Роман Огроднічий, компанія вже має попередні домовленості з потенційними покупцями з країн ЄС, Молдови та Азії. Також продукцією зацікавилися представники країн Африки.Додамо, що ТОВ «АБМ-Трейд» зареєстроване у 2008 році в смт Локачі Волинської області й спеціалізується на виробництві готових кормів для тварин, що утримуються на фермах. Власниками підприємства є Роман та Андрій Огроднічі.

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