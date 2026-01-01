У Луцьку на Ковельській водій авто збив 12-річну дівчинку на пішохідному переході

У Луцьку на Ковельській водій авто збив 12-річну дівчинку на пішохідному переході
Дорожньо-транспортна пригода трапилася учора, 8 вересня, на вулиці Ковельській у Луцьку.

Зі слів очевидців, водій авто здійснив наїзд на дитину на пішохідному переході. Дівчинка травмувалася.

На місці аварії працювали правоохоронці та медики.

Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», медики по приїзду надавали допомогу постраждалій дитині.

У 12-річної дівчинки діагностували закритий перелом нижньої лівої гомілки.

Травмовану доставили у Волинську обласну клінічну дитячу лікарню.

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Теги: Волинь, ДТП
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