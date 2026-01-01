Росія атакувала пункт пропуску на кордоні України та Молдови: є загиблі, - ДПСУ





Про це



"Сьогодні вночі російські безпілотники вчергове атакували прикордонну інфраструктуру.



Цього разу ударні засоби ворог скерував на міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Старокозаче», що на кордоні з Молдовою.



Дрони влучили по інфраструктурі пункту пропуску та прилеглій території", - йдеться в повідомленні.



Внаслідок атаки виникли пожежі. На жаль, є постраждалі та загиблі серед цивільного населення, які перебували біля пункту пропуску.

Наразі оформлення осіб і транспортних засобів на цьому напрямку кордону призупинено.



Про ситуацію поінформували суміжну сторону.



За даними ДСНС, загинули 2 людини та ще 3 постраждали. На місці удару пошкоджені споруди, знищені автобуси, вантажні та легкові автомобілі. Спалахнула масштабна пожежа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ворожі дрони атакували пункт пропуску «Старокозаче» на Одещині.Про це повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України."Сьогодні вночі російські безпілотники вчергове атакували прикордонну інфраструктуру.Цього разу ударні засоби ворог скерував на міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Старокозаче», що на кордоні з Молдовою.Дрони влучили по інфраструктурі пункту пропуску та прилеглій території", - йдеться в повідомленні.Внаслідок атаки виникли пожежі. На жаль, є постраждалі та загиблі серед цивільного населення, які перебували біля пункту пропуску.Наразі оформлення осіб і транспортних засобів на цьому напрямку кордону призупинено.Про ситуацію поінформували суміжну сторону.За даними ДСНС, загинули 2 людини та ще 3 постраждали. На місці удару пошкоджені споруди, знищені автобуси, вантажні та легкові автомобілі. Спалахнула масштабна пожежа.

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