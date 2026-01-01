Відійшов у Вічність воїн з Волині Андрій Микитюк

Відійшов у Вічність воїн з Волині Андрій Микитюк
Війна залишає відбиток на кожному, хто до неї причетний. Волинь знову втратила воїна-краянина.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

"7 вересня зупинилося серце нашого Захисника Андрія Микитюка, 1975 року народження. Жителя селища Благодатне", - йдеться у дописі міського голови.

Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна.

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Теги: Волинь, Нововолинськ, Андрій Микитюк, війна, втрата, смерть
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